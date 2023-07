La corrupción política

Señor Director:



Las noticias de estos últimos días sobre la financiación de las campañas son muy lamentables, máxime cuando altos funcionarios del Estado y jefes de los partidos lo ven como algo normal. Expresiones como “la política es la política y se parece en todas partes”, para tratar de sustentar la financiación por Odebrecht de los tres gobiernos anteriores, son de mucha preocupación y, peor aún, cuando quien hoy ocupa el cargo de registrador nacional expresó que las investigaciones por el ingreso de recursos de la firma en mención no iban a prosperar para evitar una crisis institucional.

Ahora uno entiende por qué tantas investigaciones quedan archivadas y los culpables, cuando mucho, disfrutando de los recursos en casa por cárcel. Lo que más duele como ciudadano es que quienes financian las campañas no lo hacen gratis, lo cual significa menos recursos para la educación, para la salud, para la alimentación de los niños y para tantas otras necesidades que tiene el pueblo colombiano. Ojalá para estas elecciones regionales la ciudadanía entienda por quiénes no votar, pues en los municipios y departamentos es peor la corrupción de esos gamonales que siempre reciben las coimas para las contrataciones. Desde la escuela hay mucho que enseñar para que las próximas generaciones no vean esto tan normal. ¡Basta ya de tanta sinvergüencería!



Profesor Henry Sarabia Angarita

Cuidar los embalses

Señor Director:



El buen mantenimiento y cuidado de los 23 embalses ubicados en las regiones Caribe, Centro, Oriente y Suroccidente permitirá que los 50 millones de colombianos afronten con menos dificultad el fenómeno de El Niño, que hacia el mes de octubre llegará con más intensidad. Lamentablemente, hoy ya se presenta una disminución de sus niveles de capacidad, lo que permite presagiar que los territorios, sobre todo los más vulnerables, sufrirían el ‘coletazo’ de calor.



¿Qué pasará en Bogotá? ¿Estará preparada? Según la UNGRD, la capital cuenta con un buen sistema de embalses. Sin embargo, para que el impacto del verano sea más llevadero son vitales el buen uso del agua y el aprovechamiento social. El recurso hídrico es de todos.



Fernando Cortés Quintero

¿Opción de vida?

Señor Director:



Las declaraciones de la señora Violeta Arango, alias Violeta, del Eln, son un despropósito que ofende al país. ‘Violeta’, que, cuesta creerlo, salió de la cárcel para ser gestora en el marco de la ‘paz total’, dijo que pertenecer a la guerrilla es un proyecto de vida y una decisión voluntaria para los jóvenes, ignorando que la mayoría de los menores de edad fueron reclutados, por no decir todos.



Qué cantidad de ‘sapos’ nos hemos tenido que tragar los colombianos. Lo más triste es que nada garantiza que alcancemos la paz.



Mario Patiño Morris

