Sociedad sin estratos

Señor Director:



Sensacional que el Gobierno acabe con la indignante clasificación por estratos. Ojalá que ello elimine tanto los subsidios en los servicios públicos como los sobrecostos cobrados en las facturas a las familias más pudientes para subsidiar a los primeros.

Todos debemos pagar iguales costos en las facturas de servicios, pues las características del agua o la energía, por ejemplo, no son mejores o peores en Bogotá según los ingresos de quien los disfruta; sea en Rosales o en Ciudad Bolívar. La clasificación por estratos castiga a unas familias por tener mayores ingresos y a los beneficiados de menores ingresos los esclaviza de por vida para vivir de subsidios. Resulta tremendamente inconveniente e inexplicable, incluso ante otros países.



Mayo Monroy

Funcionarios públicos preparados

Señor Director:



Me pregunto si los profesionales elegidos por los nuevos alcaldes y gobernadores, que en una gran mayoría no han trabajado como servidores públicos, tienen algún proceso de inducción que les permita conocer desde el día uno cómo lograr materializar el plan de gobierno y estén preparados para que puedan incidir en los cambios prometidos en campaña.



Si no es así, ¿simplemente se posesionan sin tener las herramientas y el apoyo requerido en sus diferentes carteras y su día a día se lleva a cabo atendiendo reuniones que no conducen a ningún Pereira?



No es un tema menor y se pierden tiempo y recursos permitiendo que sus mandatos sean flor de un día. La lógica nos dice que si no se sabe para dónde van pueden trabajar muchas horas sin resultados.



Gabriel Remolina Ordóñez

Apaciguar la incertidumbre

Señor Director:



Al comenzar un nuevo año, son muchas las esperanzas que tenemos los colombianos, pero también las incertidumbres que se ciernen, por los diferentes proyectos del Gobierno Nacional, que pareciera no tienen un norte. Lo mínimo que uno espera es que si no hay mejoras, por lo menos se mantenga lo que se tiene. Y el tema crucial es la seguridad; que podamos volver a transitar por el país sin zozobra, así como la presencia estatal en zonas donde la percepción de inseguridad es muy alta.



Es amedrentador el panorama. Dios quiera que nuestras autoridades civiles, policiales y militares tomen control y le garanticen al ciudadano de a pie su tranquilidad.



Gerardo Prada Ahumada

Planeación en carreteras

Señor Director:



Soy viajero permanente de la ruta 25, que atraviesa el país. Esta semana vine de Medellín a Manizales. Qué tragedia la que tocó: nueve horas de trayecto, por los odiosos pare y siga. Hace muchos años, cuando no tenía puentes ni era asfaltada, lo hacíamos en cuatro horas. Hoy, en pleno año nuevo, cerca de la Feria de Manizales y en una obra con atraso de tres años, nos demoramos más del doble. El concesionario no previó la alta afluencia vehicular ni adecuó los tramos en construcción para que fluyera el tráfico. ¡Qué falta de planeación!



Ricardo León López Alzate

