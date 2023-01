Orden a ciclistas y motociclistas

Señor Director:



Loables los esfuerzos de la Alcaldía por controlar y mejorar la circulación de vehículos en Bogotá. Pero sin controlar y educar a ciclistas y motociclistas, estos esfuerzos pueden estar desperdiciados. Los ciclistas no respetan semáforos, van en contravía por calles principales, y las que tienen motor invaden las ciclorrutas y ponen en peligro a los peatones. Si las bicicletas llevan motor, deberían exigirles placas y pago de impuestos.

Los motociclistas no respetan los carriles y en carretera andan como locos, además de generar un gran ruido con motores sin silenciador. ¿Y por qué no el pico y placa también para las motos? No nos han dado una explicación. ¿Temor a que se rebelen y protesten? Entonces, tener permanentemente campañas educativas, por radio y televisión y en las mismas vías.



Comparendos educativos y punitivos, si es del caso. ¡Sin respeto por las normas de convivencia nunca lograremos salir del desorden y el caos de nuestras ciudades!



Leonor Botero

Sobre la reforma de la salud

Señor Director:



Excelente editorial (7-01-2023) sobre la reforma de la salud, el cual comparto en toda su extensión. Para quienes llevamos más de 30 años estudiando y conceptuando sobre nuestro sistema de salud es grato leer un enfoque tan claro y concreto sobre la reforma que el país necesita, construyendo sobre lo construido, con sensatez, dando a conocer no anuncios sueltos esperando la reacción o los aplausos de la galería, sino el articulado concreto para dar opiniones y sugerencias, también concretas, y con ánimo constructivo, porque se trata de uno de los temas más sensibles para todos los colombianos. Desde la Academia y las instituciones médicas y de profesiones de la salud seguiremos atentos al hilo que en este tema EL TIEMPO con su editorial ha trazado.



Herman Redondo Gómez, M. D.

En luchas de aviones, helicópteros

Señor Director:



EL TIEMPO de 03-01-2023 nos habla de que ahora hay una dificultad financiera para la compra de aviones, iniciada por el gobierno de Iván Duque y que se pretendía continuar. Esta compra fue criticada por el presidente Gustavo Petro, quien sigue sosteniendo que la prioridad son los programas sociales y la lucha contra el hambre. Que se mejoren las condiciones de 22 millones de compatriotas que están por fuera de la seguridad alimentaria.



En lugar de aviones, los cuales son exclusivamente para guerra, con países vecinos, situación que apreciamos lejana, más bien vemos los helicópteros, vehículos que sirven para la guerra, como se pudo apreciar en la pasada confrontación con grupos insurgentes. Pero también sirven para apoyar misiones de socorro, médicas, culturales. Para apagar incendios forestales. Recuperar cultivos de fenómenos del Niño, incluso con programas de fertirrigación. Esto es, de riego y fertilización a la vez.



Por todo lo anterior, no se justifica la inversión superior a 15 billones en aviones de guerra, cuando son prioritarias las inversiones en la lucha contra el hambre, como la reforma agraria y sus programas complementarios.



Fidel Vanegas Cantor

