La declaración de Macron

Señor Director:



Se le creó tremendo escándalo político al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su declaración de “fastidiar hasta el final a quienes no se vacunen”. Pueda ser que no sean palabras adecuadas, más de boca de un mandatario, pues la vacuna es voluntaria, pero también responde al desespero, pues en varios países de Europa están en el quinto pico y el número de contagios asciende a los 335.000 casos diarios, como ocurre en Francia.

Eso es muy grave porque, como dicen los médicos, allá y aquí, las UCI se llenan, en especial de personas que no han recibido ninguna dosis. La vacuna, las medidas de bioseguridad –distanciamiento, tapabocas y lavado de manos– es lo que funciona contra el mal en cualquier variante. Pero hay muchos que se niegan a vacunarse. No hay que ‘joderlos’, hay que persuadirlos, convencerlos, hacerles ver que no solo está su vida de por medio, sino la de los demás y el propósito de ir dejando al covid sin campo de acción.



Aquí también están creciendo los contagios y tenemos que hacer el máximo esfuerzo gubernamental, porque lo que se ve es indisciplina.



Ángel María Aguilar

Túnel de Suba

Señor Director:



Es increíble que los asesores de la Alcaldía no hayan visto el potencial que tiene la calle 170 para descongestionar el tráfico de toda la ciudad, en especial de la zona norte. Bogotá solo tiene ‘dos’ puentes sobre el río, por los cuales pueden pasar tractomulas cargadas: el de la calle 13 y el de la calle 80. El otro puente, 90 cuadras al norte, es el de la angosta vía Suba-Cota, solo apto para camiones pequeños, vía que se ha habilitado como continuación de la avenida 170. Si uno se para en la intersección de la avenida Boyacá con la 170 y mira hacia el occidente, solo ve el obstáculo del estrecho cerro de Suba, ante el cual lo primero que viene a la mente es la construcción de un túnel para conectar con una amplia avenida Suba-Cota. Esto sería un inmenso alivio para el atestado tráfico.



Gustavo Hernández Boada

Visitar las bibliotecas

Señor Director:



Salido del Hospital Simón Bolívar visitamos la hermosa biblioteca Servitá, tan limpia, luminosa, ordenada y agradable. Finalmente, las bibliotecas son también como hospitales donde acudimos para librarnos de la enfermedad de la ignorancia buscando bienestar. En medio de tal magnificencia se nos ocurre que el Distrito debiera incluir visitas guiadas a nuestras 23 amadas bibliotecas, pues brindan un servicio necesario con toda amabilidad y sapiencia. ¿Cuántos lectores habrán formado, cuántos investigadores, profesionales, científicos, periodistas, escritores? Miles, dentro de una superinfraestructura de nuestro capital social, del que debemos sentirnos orgullosos y disfrutar con fruición.



Mayo Monroy

