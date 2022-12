¿Cómo detener la inflación?

Señor Director:



Su editorial ‘Inflación disparada’ (7-12-2022) reafirma el hecho de que Colombia continúa sin poder frenar este mal (12,53 % en noviembre), siendo considerada como su sexto problema por los jóvenes.

Cómo respuesta, la junta del Banco de la República, siguiendo la teoría de los bancos centrales, ha venido aumentando sus tasas de interés como su única herramienta para reducir la inflación, pero solo logró que se moviera hacia arriba el costo del endeudamiento y el costo de las importaciones de alimentos, fertilizantes, entre otras materias primas, confirmando lo que el Emisor se propuso desde el primer momento bajar la inflación sacrificando la estabilidad de la economía en plena reactivación y sin tener en cuenta que debe preocuparse también por las otras variables económicas, tal como lo ordenó la Corte en 1999.



Por ello, considero que la inflación debería ser atacada desde sus impulsores, siendo uno de ellos la devaluación causada, entre otros aspectos, por la gigantesca deuda del país y cuyo servicio anual alcanza los 110 billones de pesos. Una de las medidas por tomar -para reducir al máximo esa demanda por divisas- sería acoger la idea del profesor Josep Stiglitz, ganador del Nobel de Economía, de la renegociación de la deuda externa. Otra podría ser no ligar la tasa de interés al aumento del salario mínimo.



De otra parte, considero que el Banco de la República no debe continuar elevando la tasa de interés. Mejor, debe tener en cuenta los ingresos adicionales que recibirá Colombia, derivados de un mayor recaudo mediante impuestos, la devolución de los dineros de los corruptos y los ingresos por evasión, estimados en más de $ 20 billones, para destinarlos a pagar la deuda del país antes de que esta cifra siga aumentando, como está sucediendo.



David Guillermo Puyana Silva

La ley es para todos

Señor Director:



Es increíble ver cómo la gente no hace caso de no a la pólvora. No piensan no solo en que pueden ocurrir accidentes, sino que también es malo para los animales. Como nos queremos llevar a los demás por delante, no respetamos que hay gente a la que no le gusta la pólvora. La ley es para todos.



En ese sentido, también considero de mal ejemplo del Gobierno la propuesta de dejar libres a los vándalos terroristas de la primera línea. Así, en adelante esa será la excusa para quemar y destruir. Y para usar pólvora, porque si ellos lo hacen, por qué yo no. Qué importa si se pasa por encima de las leyes y de la demás gente.



Laura Franco

Faltan cultura y ley

Señor Director:



Impresionante el video al que se refiere su editorial ‘Responsabilidad, por favor’, en el que se observa cómo un motociclista, que al parecer competía con otros, y trató de rebasar a un camión por la derecha, arrolló a un ciclista que pedaleaba por la orilla de la carretera. No quiero generalizar, pero muchos motociclistas no respetan las normas ni a los demás transeúntes. Y el límite de velocidad no les importa. Con el agravante de que no hay policía que controle y multe. Y aquí las multas terminan caducando o perdonadas. Faltan cultura y aplicación de la ley.



Pedro Samuel Hernández

