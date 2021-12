Un duro pero importante trabajo

Señor Director:



De destacar un artículo de EL TIEMPO de 5-12-2021 sobre la empresaria del reciclaje Any Paola Romero, quien con su familia lleva más de 20 años trabajando por su comunidad y, sobre todo, por el medioambiente. Dice que no quiere que los residuos lleguen al relleno.

Su firma, Entidad Ambiental de Recicladores, tiene 73 colaboradores que trabajan en 81 conjuntos residenciales y 6 rutas selectivas. Dice ella que este trabajo es muy duro pero lo hace con mucho cariño. En los conjuntos residenciales les es preciso adelantar campañas de sensibilización. En Bogotá, el reciclaje ha crecido: pasó del 18,7 % en 2019 a 24,2 % 2020. En la actualidad se rescatan 36.000 toneladas por mes, gracias a los 24.000 recicladores que trabajan ‘con las uñas’. A propósito, esta ciudad sería mejor si tuviese más recicladores organizados y menos parlamentarios. La firma Tetra Pack viene ayudando con uniformes y bonos para mercados.



Como esta labor se hace en los conjuntos residenciales, en ellos no convienen los famosos ‘chutes’ para arrojar residuos sólidos porque estos no permiten su selección.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Cuidar el espectáculo

Señor Director:



Cuánto daño le hacen al fútbol, hoy con bajo nivel, tanto que no es nada segura la clasificación a Catar, hechos como los del partido de Llaneros y Unión Magdalena la semana pasada. Se ve muy extraño todo. Y después del escándalo seguramente se calmarán las aguas y, como dicen los árbitros cuando no pitan la falta: “Juegue, juegue”. Lo cierto es que es el fútbol el que pierde, porque la gente se desencanta. Y con el hincha no se juega, porque es el que paga y a él se debe el espectáculo. No se puede prejuzgar, pero sí se tiene que aclarar urgentemente este incidente. Y como norma, por el bien del fútbol, los partidos tienen que ser limpios, bien pitados, bien jugados; por eso, la dirigencia debe ser ejemplar. De allí parte todo. Nuestro fútbol, que nos ha dado satisfacciones, ha tenido momentos muy difíciles, a los que no podemos volver. Esa es la gran responsabilidad de todos los actores.



José Francisco Piñeres

Manos a la obra

Señor Director:



La Administración Distrital ha tomado una buena decisión para intervenir las vías de la capital del país, que se encuentran bastantes deterioradas. Ya no son solo huecos sino cráteres, que representan un verdadero peligro para los conductores de vehículos, motos y bicicletas. A quienes hemos caído nos ha costado algún dinero, pero hay otros que no solo han tenido pérdidas económicas, sino que han quedado con serios problemas de salud y, lo peor, han perdido hasta la vida. Al denominado ‘Plan de choque contra los huecos’ se han unido diferentes entidades para poder llevar a cabo este propósito.



Según la Personería Distrital, el asunto no es propiamente presupuestal, al advertir que es “baja la ejecución del presupuesto para la conservación de la malla vial”. Así es que, señores, manos a la obra y a ejecutar adecuadamente el presupuesto.



Álvaro Villamarín González

Bogotá

