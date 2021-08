Enseñar a todos

Señor Director:



No he estado de acuerdo con Vargas Lleras en algunos asuntos, pero en este, motivo de su columna de ayer en este diario, lo estoy totalmente. Aquí, en Estados Unidos, existe Teach For America, una organización sin ánimo de lucro que prepara durante un verano a los profesionales que quieran ser maestros y durante dos años los emplea y apoya académicamente en las escuelas ubicadas en las comunidades deprimidas económicamente. Yo hice parte de Teach For America y puedo dar fe de su excelencia.

Creo que la posición ideologizante de Fecode y el alto desempleo en nuestros profesionales recién graduados son una combinación que abre una oportunidad para hacer esto en Colombia. En nuestra patria existe Teach For All, que es la versión de TFA para el mundo y que puede ser empleada como plataforma para lanzar e impulsar este programa. Dejo esta iniciativa a consideración de los candidatos tanto a la presidencia como a los cuerpos colegiados, para que, si les parece, la integren a sus programas políticos.



Hugo Bahamón Dussán

Spanish teacher

Detener la minería ilegal





¡Triste y desesperanzadora situación! ¡Cómo, por Dios, el Gobierno no acaba con la minería ilegal! ¿Cómo destruyen el ecosistema de esta manera? ¡Cómo se contaminan los ríos con el mercurio, elemento fatal para el agua, la tierra, los animales y seres humanos! ¿Cómo desaparecen un río? Todo esto es abrumador, terrible para un departamento como el Chocó, donde hay tanta pobreza y miseria. El Eln está haciendo y deshaciendo en el país: sus guerrillas urbanas por un lado, ¡y por el otro destruye el ecosistema! ¡Dios ayude a Colombia, nuestro lindo país!



Lucía Correa

Las ideas de Galán





Con optimismo, esperanza y entusiasmo vigoroso registramos la decisión de la Corte Constitucional de devolver la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, dándole piso firme al ideario de Luis Carlos Galán y demás mártires, que hoy recobra vigencia para enfrentar una de las peores crisis que sufre Colombia: corrupción, desgobierno, injusticia, inequidad en educación, en salud, en saneamiento básico, etc. En torno al pensamiento y programas del NL se ha de transformar la sociedad, sumida en el abandono de la mediocridad e incompetencia. Los nombres de quienes han de liderarlos y la mecánica electoral se desarrollarán basados en la corrección del rumbo, cuyo norte es la paz y el progreso del país. Las personas cambian; las ideas, no.



Humberto Muñoz, M. D.

Orgullo patrio





La victoria de Anthony Zambrano en los 400 metros libres en Japón nos mostró el orgullo no solamente familiar de este gran atleta por su madre, sino también por su patria. Un ejemplo para imitar por los colombianos, izando nuestra bandera en las fiestas patrias del 20 de julio, del 7 de agosto, del 12 de octubre y del 11 de noviembre, gesto de respeto a la bandera, que hemos olvidado y que ya ni en las escuelas y colegios se les enseña a los niños.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

