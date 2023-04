Delegaciones numerosas

Señor Director:



La semana pasada una delegación colombiana cercana al medio centenar de personas, presidida por el canciller Leyva, viajó a EE. UU. para asistir al Décimo Diálogo de Alto Nivel entre los dos países. Ahora se dice que la vicepresidenta Márquez visitará algunos países del África subsahariana, acompañada por una delegación de sesenta funcionarios del Gobierno, incluido, una vez más, el canciller Leyva.

Seguramente sea muy importante para los intereses de Colombia la presencia de nuestros ministros en este continente, pero la mayoría de los colombianos nos preguntamos si se justifican delegaciones tan numerosas, cuyo oneroso costo de desplazamiento afecta las finanzas de la nación.



No es dinero lo que está sobrando en el país, un poco de mesura, por favor.



Mario Patiño Morris

Genios desaprovechados

Señor Director:



Colombia puede tener extraviados por ahí, y sin ser reconocidos, una cantidad de genios a los que nadie escucha, entiende o atiende. Y eso significa que en materia de educación y apoyo para la innovación y el desarrollo tecnológico algo no se está haciendo bien. Si nos detenemos un instante para detallar la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes con coeficientes intelectuales altos, las escuelas para ellos son muy pocas. Y las que hay son casi que exclusivamente para personas con recursos económicos suficientes como para costear todo el proceso especial que requieren.



El desarrollo nuestro, como país, depende de crear unas políticas públicas que se interesen más en apoyar capacidades intelectuales individuales o colectivas que en la política en sí. Los países que han logrado proyectar su desarrollo lo han hecho con base en la intelectualidad y el conocimiento, lo que nos permitiría, además, que al fin dejáramos de hablar, y destacar, de lo que logran nuestros cerebros fugados en el exterior.



Wadid Arana D.

‘App’ agrícola

Señor Director:



Estoy de acuerdo con la compra, por cuenta del Gobierno, de 3 millones de hectáreas para desarrollo agrícola. Estas serían distribuidas a campesinos para ponerlas a producir.



Pero quiero proponer una alternativa: crear asociaciones público- privadas para incentivar el desarrollo de las tierras, mediante la tecnificación. Que garantice la productividad, la generación de ingresos adecuados para los trabajadores y el desarrollo de vías terciarias.



Un jornalero normalmente no tiene los conocimientos de agronomía o suelos, ni la capacidad técnica y financiera para el desarrollo óptimo de las tierras. Pero el país sí tiene gente preparada y capaz para lograr el cambio agrícola que el Gobierno busca.



Samuel González

