Faltan maestros

Señor Director:



Es preocupante el estudio que publica la Unesco, relacionado con el déficit de maestros en el mundo y que afecta también a nuestra región. Este es un tema que debiera estar en las propuestas de los candidatos en las regiones, pues ello ayudaría a generar debate sobre lo que está sucediendo con los profesionales que tienen a cargo nada más y nada menos que la formación de la niñez y la juventud.

Pero pareciera que poco les importa lo que está sucediendo con la escuela y la educación: las escuelas se están cayendo, el material didáctico y los pupitres con que se cuentan son del siglo pasado. En fin, en la escuela no se ven los avances de la arquitectura, de la tecnología, de la ciencia. Cuando se ingresa a una institución educativa, pareciera que el tiempo se hubiera estancado. Todo eso afecta no solo al maestro, sino a los estudiantes. Igualmente, los ambientes laborales no son los adecuados, son precarios, como lo manifiesta la Unesco. El estrés que produce el exceso de estudiantes en espacios fríos y lúgubres crea ambientes no propicios para el ejercicio de la labor docente. Es hora de que el maestro sea valorado si de verdad se quiere mejorar la sociedad.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Una noticia Positiva

Señor Director:



Qué buena nota la publicada en una página de A Fondo (5-9-2010) donde se destaca la vida del beisbolista barranquillero Luis Urueta como primer coach colombiano en la postemporada, en los Marlins de Miami. Un pelotero que ha hecho una brillante carrera en la República Dominicana. Pero sobre todo, un colombiano de los tantos que trabajan con dedicación y discreción, que se superan y por medio de su esfuerzo le dan buen nombre al país. Ojalá muchos, miles de muchachos talentosos hallen el momento y la oportunidad y logren tomar el camino del deporte antes que otras trochas que los desvíen. Ahí está el ejemplo de que nada es imposible. El Estado debe impulsar más el deporte desde la escuela. Ojalá Luis Urueta logre grandes cosas en el béisbol, que es competido y donde llegan los mejores del mundo.



José Francisco Piñeres

Equipaje de mano

Señor Director:



La semana pasada el Parlamento Europeo aprobó que las aerolíneas no pueden cobrar un valor suplementario por la maleta de mano en los aviones. Definió el equipaje de cabina como un elemento indispensable para el viajero y por tanto su transporte estaba incluido en el precio del tiquete de avión. Para ello la norma estandariza tanto las medidas como el peso de la maleta (10 Kilos).



Esta medida también puede y debe ser adoptada por el Gobierno colombiano, que además debe estandarizar las medidas y el peso, toda vez que en el país cada aerolínea fija reglas diferentes.



Arturo Fredi Becerra Mosquera

