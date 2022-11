El autoexamen te puede salvar

Señor Director:



En octubre se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Es una triste realidad que a todos nos puede llegar a tocar, una enfermedad que, en Colombia, según cifras del Ministerio de Salud, causó 4.111 muertes en el año 2020, convirtiéndose así en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres.

Pueden ser muchas las causas y no tiene una edad determinada para que llegue, simplemente se va generando un tumor dentro de la mama que puede llegar a ser tratado, lo importante es lograr detectarlo e iniciar el tratamiento. Así que todas las mujeres debemos aprender a hacernos el autoexamen. Eso nos puede salvar, y en muchas partes conseguimos información sobre la manera adecuada de hacerlo.



Pongamos en práctica este sencillo examen, apoyemos a las mujeres de nuestras familias para que aprendan a hacerlo y entre todas nos cuidemos. La mejor campaña es el autocuidado, nada mejor que uno mismo para conocer su cuerpo y lograr identificar cuando algo se sale de lo normal.



Sandra Nayibe Granada Méndez

Más Policía y justicia

Señor Director:



El señor director de la Policía, general Sanabria, habla del propósito de incorporar unos 40.000 hombres a la institución. Es más que necesario, piensa uno como ciudadano de a pie, que ve que no hay policías suficientes en las calles, lo que con frecuencia es aprovechado por la delincuencia. Las ciudades han crecido mucho, y a ellas ha llegado el crimen organizado, las bandas criminales. Se necesita una Policía amplia, bien preparada y bien remunerada, que se acerque a la ciudadanía.



Más pie de fuerza es lo que se pide, como voz general de la gente. Son muchos los casos de atraco, por ejemplo, en los que el ciudadano se siente solo.



Pero, además de que haya policía, que defienda a la gente, requise y capture, es indudable que se necesita que la justicia sea eficiente y pronta para que los delincuentes realmente paguen sus fechorías en las cárceles.



Porque, tristemente, muchos delincuentes son reincidentes, que saben que si son detenidos seguramente pronto volverán a la calle. Vemos que la Policía lucha, pero no es suficiente. Así que contra la delincuencia desatada debemos unirnos todos, uniformados, justicia y sociedad.



Ángel María Aguilar

Las tiendas de barrio y la reforma

Señor Director:



Los estratos 1, 2 y 3 nos abastecemos principalmente de las tienditas de nuestro barrio. La nueva reforma tributaria puede afectar de un 20 a un 25 % el precio final, según comentó el presidente de Fenalco.



Estos negocios sostienen cientos de familias en Colombia. No son una salvación solo porque los propios tenderos se sostienen de estos, sino porque los que vivimos cerca, acudimos a estas por cualquier necesidad ya sea de comida, aseo, e incluso analgésicos. No dejemos caer estos pequeños negocios que conforman parte de la microeconomía y son muy importantes para la comunidad como fuente de abastecimiento.



María José González Arteaga

Bogotá

