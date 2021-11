‘Caballicidio’ en Australia

Señor Director:



Para salvar el ecosistema en Nueva Gales del Sur (Australia) pretenden matar 10.000 caballos salvajes que pastan libres en sus enormes laderas. Semejante noticia resulta una puñalada en el corazón para quienes amamos los caballos, sin importar su raza, tipo o pedigrí. Aquí tenemos nuestros criollitos de paso colombiano, pero hay árabes, purasangre inglesa, percherones, ‘mustang’, ‘appaloosa’, cuarto de milla, ponis, etc. Como soñar no cuesta nada, sería regio que adoptáramos algunos para poblar las vastas llanuras que tenemos y dárselos a los campesinos de zonas apartadas, quienes se encargarían de amansarlos y emplearlos en labores domésticas.

De cualquier manera, ese terrible holocausto equino debe generar una protesta mundial, por lo cruel y despiadado. El caballo es, después del hombre, el animal más importante de la creación, y sus hazañas llenan y llenarán millones de libros en todo el planeta, pues hasta en óleos y pasteles han sido representados galopando entre nubes, llevando en sus lomos a los dioses de la eternidad.



No me queda más que un lagrimón por la suerte de esos adorados caballitos.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Acciones que generan molestia

Señor Director:



Grandes cuestionamientos y emociones negativas se cruzan cuando vemos residuos en el piso al lado de una caneca vacía, o al ciclista o motorista adueñados de la vía, violando toda norma de tránsito y generando accidentes fatales, o al conductor de un vehículo de servicio público que bloquea el cruce de la calle a sabiendas de que solo podrá avanzar un par de metros cuando el semáforo dé vía. Las autoridades competentes están llamadas a buscar cómo reducir estos actos que conllevan a una mayor violencia entre conciudadanos.



Cabe también la molestia que causa un policía cuando bloquea el tránsito vehicular porque el familiar de algún miembro del Gobierno quiere hacer compras, trasladarse de un lugar a otro o simplemente tomarse un café. Ni más faltaba que el personaje camine un par de pasos. ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’.



Francisco Javier Cajiao G.

Apoyo a James

Señor Director:



La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria del profe Reinaldo Rueda para las dos fechas de eliminatorias de noviembre. La sorpresa de esta lista de convocados es el regreso del ‘10’, James Rodríguez. Esta será su primera vez con Rueda como entrenador; su último juego fue ante Ecuador en 2020, cuando Colombia cayó por 6-1.



En la calle y redes sociales hay opiniones divididas por el volante del Al Rayyan. Unos aseguran que aún no tiene el nivel que se necesita para estar en la Selección; otros, que, independiente de ello, James es indispensable en el ‘equipo de todos’. Lo cierto es que James vuelve a vestir la camiseta de la Selección después de un largo y tedioso año en el que pasó momentos difíciles. Sin embargo, los colombianos debemos ser la voz de aliento para una persona, no importa si es futbolista, nadador, piloto, etc. Debemos brindarle el apoyo para salir de esos momentos difíciles; al final, que triunfe es lo que nosotros esperamos.



Julián David Ballén Bravo

