Más gestión que división

Señor Director:



Desde ningún punto de vista son entendibles los equívocos del presidente Gustavo Petro en materia constitucional sobre la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También sobre lo concerniente a la invitación a las manifestaciones públicas en procura de que lo apoyen en sus proyectos o iniciativas y, ahora, el enfrentamiento con el Fiscal General de la Nación.

Por todo ello, estoy plenamente de acuerdo con el planteamiento editorial de este diario (6-5-2023), ‘Respeto y mesura’, donde se afirma en forma concreta: “El Presidente debe atender el llamado de la Corte a reconocer la independencia judicial”.



Por otra parte, al promover manifestaciones públicas, se está contribuyendo a la polarización política, que tanto daño le está haciendo al país.



Aquí es preciso recordarle al mandatario que la época de campaña política para él ya concluyó, que la ciudadanía lo que desea es que gobierne y en este sentido anhelamos más acción del gobernante.



Mejor sería acelerar las gestiones con el poder legislativo y Congreso para aprobar los planes de la administración; obvio con el debido análisis, sin mensajes de urgencia.



La situación el país amerita, con urgencia, medidas concretas.



Jorge Giraldo Acevedo

Los violentos no descansan

Señor Director:



Si hay un tema que debe preocupar al Gobierno y que, desde luego, es el que inquieta a los colombianos, es el de la seguridad. La inseguridad parece estar más grave en las ciudades, pues las bandas, alimentadas por el micro y el narcotráfico, siembran el miedo, aparte de los diversos delitos. Pero no se diga en el campo colombiano.



La muestra es el llamado del alcalde de Cartagena del Chairá, porque se siente amenazado por las disidencias de las Farc. También dice que no se siente bien protegido, que en el municipio hay panfletos y vallas que invitan a la gente a que ingrese a las filas de esa organización armada. Eso es muy grave. Y más cuando la presencia de subversivos no es solo allí, en Sumapaz también. Se habla de un nuevo ‘Romaña’. Qué miedo. Y en el Guaviare hace presencia, con odiosa tranquilidad ‘Iván Mordisco’. ¿Para dónde vamos? Es bueno buscar la paz, pero el Estado debe imperar en todo el país con sus Fuerzas Armadas, porque los violentos no descansan.



Lucila González de M.

Electores informados

Señor Director:



Tras casi nueve meses en el poder y sin resultados favorables en los que apoyarse, el gobierno del cambio ha optado por continuar sembrando polémica y generando polarización para imponer sus reformas. Ante unas mayorías en el Congreso que parecen estar dispuestas a “dejarse convencer” y apoyar las propuestas del Ejecutivo, es indispensable visibilizar frente a la ciudadanía lo que está en juego hoy, en especial desde el punto de vista de la salud y el empleo. Se hace necesario que cada elector comprenda las implicaciones, a nivel personal, de las reformas y piense muy bien a quién apoyará con su próximo voto. Somos los electores, los ciudadanos del común, quienes tenemos la enorme responsabilidad de manifestarnos y defender nuestra democracia.



Juanita Casas Carvajal

