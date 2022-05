El ejemplo de Luis Díaz

Señor Director:



Cuánta alegría produce ver a un futbolista como el guajiro Luis Díaz, en el Liverpool, jugando de tú a tú con varios de los mejores futbolistas del mundo y ser uno de los más bien calificados.

Es el triunfo de la sencillez, del esfuerzo personal y del sacrificio. Y eso lo hace un ejemplo, porque si hay condiciones y se tienen disciplina y sueños, se llega lejos. Si él sigue en esta línea, si sabe manejar la fama, será un grande del fútbol mundial. Aquí hay buenos jugadores; a veces, la suerte juega, pero sobre todo juegan la formación y el carácter. A Díaz lo vemos con la sangre colombiana del arrojo, de no achicarse, y, además, sin tirarse al piso buscando sanciones o hacer tiempo, como pasa mucho aquí. Qué orgullo. Lástima que no lo podamos ver en el mundial de Catar, pues nuestra Selección no dio la talla.



Dagoberto Castaño Paredes

Respeto por la señalización vial

Señor Director:



En las diferentes calles de la ciudad de Bogotá se están viendo obras de demarcación vial en zonas peatonales, escolares, verdes y deportivas, con una señalización horizontal que le da ‘seguridad’ al peatón, complementada esta con reductores de velocidad tipo estoperoles y bandas sonoras, para que los conductores de vehículos, motos y bicicletas las observen y den prioridad al paso del peatón.



Al contrario de lo que busca esta señalización, se observa una falta de cultura ciudadana y respeto por las señales de tránsito y prevención. Si esta inversión de la Alcaldía no va acompañada de una campaña pedagógica y preventiva en los medios de difusión masiva, se perderá su objetivo. Las autoridades de tránsito deben adelantar campañas, pues los conductores de vehículos están haciendo caso omiso de esta práctica de obligatorio cumplimiento. Cuando se vea un peatón cruzando la señal, que los conductores no le echen el carro encima, por cuanto la prioridad la tiene el ciudadano que va a pie. Que esto no sea un saludo a la bandera.



Álvaro Sandoval Gómez

Votar por programas

Señor Director:



El próximo 29 de mayo volveremos a las urnas. Esta vez se enfrentan, con mayores oportunidades, dos extremos del espectro político. Hay polarización, ha habido feos actos, lo cual es peligroso, pues incentivan los odios políticos, más en un país donde la violencia partidista duró años y aún se sienten las consecuencias. Los votos deben ser conquistados con ideas, con programas claros y sustentados, que convenzan y cautiven. La violencia, la corrupción, la pobreza, el narcotráfico, la salud, por ejemplo, son problemas graves del país. Los colombianos necesitamos conocer a fondo sobre estos temas y así votar por conveniencia para el país, antes que por emociones. Por favor, se necesita una campaña con altura.



Pedro Samuel Hernández

