Panorama desalentador

Señor Director:



Hay al menos 20 guerras activas en el mundo; guerras entre Estados, guerras civiles y contra grupos armados y criminales, como en Colombia. Las que acaparan la atención mundial son la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto Israel-Hamás, la guerra de Birmania y la insurgencia en el Magreb, que han causado miles de muertes y desplazamientos de civiles, así como graves daños a la infraestructura y el medioambiente.

La exclusión racial, económica, religiosa, y las rentas del narcotráfico, alimentadas por el deterioro democrático, la polarización, la inseguridad y la concentración de riqueza, surgen como fuentes de tensiones globales. La ineficacia de la ONU y las instituciones de posguerra para mantener la paz y el bienestar económico deja un vacío que se llena con la aguda crisis migratoria global, avivando las llamas de la discordia, mientras la sociedad internacional demuestra su impotencia para promover el entendimiento mutuo y la convivencia. Entre tanto, el apocalipsis ecológico se vislumbra en el horizonte, con desastres ambientales y cifras récord de temperaturas como advertencias inquietantes. Este es el sombrío panorama con el que iniciamos el año.



Emili Quintero Castillo

Hospital San Antonio de Pitalito

Señor Director:



El día 26 de diciembre estaba de vacaciones en San Agustín cuando se me presentó una urgencia de salud, por lo cual me llevaron al puesto de salud. El médico que me atendió consideró que no contaban con los recursos y me remitió al hospital San Antonio de Pitalito.



Al llegar fui atendida de inmediato, pues había síntomas de infarto. Me sorprendieron favorablemente el profesionalismo y la amabilidad de los médicos, quienes me ordenaron una serie de exámenes que hicieron necesaria mi hospitalización.



El hospital de Pitalito es un lujo. Las instalaciones, amplias, con hermosos jardines bien cuidados. El personal, desde los médicos especialistas y enfermeras hasta las aseadoras, de una amabilidad acogedora. Un ejemplo para muchas clínicas particulares. Las habitaciones, confortables en todo sentido y con comodidades para personas ancianas y discapacitadas como la suscrita.



Felicitaciones a su directora y a todo el personal de la ESE, para mi muy querido hospital.



Rosa Armenta de Afanador

La Sonora Matancera

Señor Director:



En este mes de enero, la música cubana celebrará 100 años de haberse fundado en la ciudad de Matanzas, la muy popularísima Sonora Matancera.



Esta orquesta marcó una época por la cual se destacaron cantantes de varias nacionalidades, incluyendo a colombianos como Nelson Pinedo y Gladys Julio.





A partir de su primera visita al país, en los carnavales de febrero de 1955, el denominado Decano de los conjuntos cubanos no cesó de aparecerse en cualquier ciudad con un lleno asegurado de asistentes.



Esperamos que este año las voces de Bienvenido Granda, Daniel Santos, Celia Cruz y demás nos sigan deleitando con sus éxitos, que contribuyeron a engrandecer el nombre de La Sonora.



José Portaccio Fontalvo

