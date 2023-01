Alrededores de Bogotá

Señor Director:



A muchas personas criadas en Bogotá nos resulta atractiva la idea de salir de los trancones y afanes de la capital para disfrutar de los encantadores pueblitos de la Sabana. Tomar la autopista Norte para ir a desayunar pandeyucas, pan artesanal y chocolate espumoso a Chía... las deliciosas fresas con crema en la Cabaña Alpina, en Sopó; los paisajes y cultivos de flores en Cajicá, Tabio y Tenjo. Los quesillos de Ubaté, productos de la arraigada industria lechera de la zona.

O cuando tomamos la vía a La Calera, ese delgado camino de concreto que se encarama en los cerros orientales, y desde donde se ve toda la capital, para finalmente llegar a piquetear un delicioso asado con refajo. Y si prefieres una caminata ecológica alrededor de la laguna de Guatavita, está el santuario indígena donde se tejió la leyenda de El Dorado.



Lo más reconfortante es que se regresa impregnado con el aroma de los eucaliptos.



Diana Guerrero Diab

Cuestión de señales

Señor Director:



Dentro de la voluminosa información de los contenidos en la edición especial de fin de año 2022, que agradecemos todos los suscriptores de EL TIEMPO, encontrar los sólidos, interesantes y equilibrados análisis de Ricardo Ávila en un tema sobre las perspectivas para el 2023 es como viajar en un tren de alta velocidad oyendo un nuevo musical con un coro numeroso, donde solo es posible bajarse en la estación 2026.



Comparto la necesidad de que el Gobierno cambie la partitura, se levanten las señales de humo y se inicie el concierto inaugural de una orquesta dirigida por el director que rompió la historia y desarrolle lo que espera la galería: los especialistas e inversores de un sueño llamado país. No solamente son auditorio aquellos que manejan las redes y plataformas tecnológicas, sino también quienes añoramos lo que en otras épocas se llamaban las alocuciones presidenciales, transmitidas por todos los canales de televisión abierta y las frecuencias radiales. Debemos seguir creyendo que “año nuevo, vida nueva” será una realidad.



Fernando Serrano

Generosidad

Señor Director:



Regresar de viaje es venir recargado. Nos espera lo de siempre. Los trancones, el ruido y los problemas de inseguridad, pandemia. Nos esperan también unas alzas duras. Claro que debemos esperar medidas de los gobiernos, que hagan su mejor esfuerzo, que haya austeridad, se piense en la pobreza. Pero tenemos que poner nuestro grano de arena. Paciencia y solidaridad ciudadana. Aquí se desperdicia mucho, cuando tantos necesitan un plato de comida que nos sobra. Esa solidaridad la vi ahora en nuestro campo colombiano.



Ángel María Aguilar

