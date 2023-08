Dificultades en Fusagasugá

Señor Director:



Los habitantes del municipio de Fusagasugá, muy cercano a Bogotá, soportamos una serie de dificultades, además de la inseguridad. La Ciudad Jardín tiene numerosos encerramientos en algunos sectores o barrios que la hacen ver como una población embotellada; también hay muchas vías y andenes en pésimo estado. Es urgente mejorar las vías en general con más espacio para la circulación de vehículos. Aquí, por la vía principal, avenida de las Palmas, y a la altura de la zona del monumento a El Indio, se presentan graves congestiones.

Otro de los problemas es la falta del matadero municipal y el que no han podido organizar a los vendedores que laboran en los alrededores de la plaza de mercado. Este es un municipio turístico y la comunidad debe colaborar con mucha cultura y civismo. Por ejemplo, recoger los excrementos de las mascotas y no botar basuras en las vías públicas. En síntesis, por gestiones del alcalde Jairo Hortúa Villalba, el Concejo Municipal y demás autoridades, se debe acabar con el crecimiento desordenado de Fusagasugá y resolver estos problemas urbanos señalados.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Reforma de los valores

Señor Director:



La preocupación más importante de un gobernante debería ir más allá de cumplir con las promesas de campaña electoral, en nuestro caso, las reformas sociales. En una sociedad sin valores, o más bien cuyos valores privilegian el tener sobre el ser, la imagen sobre la esencia, la cultura del atajo, de la papaya, etc; creo que lo prioritario es la refundación de la patria desde la ética. Donde lo que verdaderamente importe sea todo aquello que aspire a la virtud y no al mínimo moral que es la ley. La gran reforma de los valores antecede a cualquier otra y solo logrando dar paso al trabajo honesto, al altruismo y a priorizar el bienestar colectivo sobre el interés personal podremos ahí sí pensar en cómo se hacen otras reformas que conduzcan a reducir la desigualdad.



Gonzalo David Prada., M. D.

Un tema para los candidatos

Señor Director:



Desde hace muchos años Bogotá venía rivalizando con otras ciudades del mundo como poseedora “del peor tráfico”, hasta que finalmente le otorgaron el afrentoso primer lugar. Esta calamidad la hemos padecido a diario los bogotanos especialmente en el norte, donde para salir o entrar a la ciudad prácticamente solo se dispone de la precaria autopista Norte. Hace un tiempo se conoció (EL TIEMPO, 9-4-2023) que la Corporación Autónoma Regional (CAR), después de 5 años de gestión de la alcaldesa actual y de su antecesor, por fin había autorizado que 21 hectáreas de las 1.395 de la reserva forestal Thomas van der Hammen podían ser utilizadas para prolongar hacia el norte la avenida Boyacá. Este proyecto de reserva, por demás irrealizable, ha sido el principal obstáculo para el normal desarrollo vial de la ciudad que nos tiene sumidos en extenuante tráfico (campeón mundial). Estando en el proceso para elegir nuevo alcalde, es razonable solicitar a los aspirantes que estudien a fondo este grave problema, y que cada candidato dé a conocer su solución si quiere gobernar con éxito la ciudad.



Gustavo Hernández Boada

