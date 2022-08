Posesión del presidente Petro

Señor Director:



Bogotá, la capital de Colombia, la ciudad de todos, cumplió 484 años de fundada. 6 de agosto de 1538-2022. Poco o nada saben las nuevas generaciones sobre la historia de cada época en diferentes ciudades del país. Aunque no se crea, Bogotá es la ciudad más turística de Colombia. También tuvimos ayer la posesión del nuevo presidente, número 42, Gustavo Francisco Petro Urrego, el 7 de agosto, conmemoración de la batalla de Boyacá fiesta patria, por el próximo cuatrienio, 2022-2026.

Llegarán las consabidas reformas y el esperado cambio no solo para los seguidores de izquierda, sino para todo un país agobiado por la corrupción, que ha sido por años endémica y permitida. Bogotá está celebrando su cumpleaños con el Festival de Verano, plagado de actividades culturales y lúdicas. Al nuevo presidente Petro y a su gabinete hay que desearles la mejor suerte, para dentro de cuatro años poder decir: ¡por fin hubo un cambio!



Helena Manrique Romero

Sanción por delitos menores

Señor Director:



Ante la incapacidad práctica de castigar a los delincuentes de delitos menores, tales como raponazo y ‘cosquilleo’, en los que hurtan y roban celulares o bicicletas y otros artículos de relativo bajo valor, se podría enviar a estos delincuentes a granjas agrícolas por un periodo de 3, 6 o 12 meses y que trabajen el campo a manera de sanción. También podrían hacer labores cívicas y necesarias en las ciudades, como limpieza o atención a gente necesitada. No es cárcel, es un castigo por sus malas acciones. Algo deberán aprender.



Eduardo Acosta Peñaloza

Debemos producir vacunas

Señor Director:



En cada una de las capitales de los departamentos y pueblos importantes de Colombia deberían ser construidos centros para la creación y producción de vacunas, ante el surgimiento, en las últimas décadas, de brotes de diferente origen y circunstancia. La nación tiene que ser pionera en la región y de las primeras en el mundo. Universidades, institutos y centros de investigación deberían unirse a este emprendimiento para los siguientes siglos. Colombia tiene que estar preparada para posibles nuevas pandemias. Por ejemplo, hay que crear o fortalecer las vacunas ya existentes en lo que respecta a enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores, como tuberculosis, coronavirus, dengue, zika, chikunguña, fiebre amarilla, ébola, peste de Marburgo, lepra, hepatitis, cambio climático y salud, sarampión, VIH/sida, roséola o fiebre de los tres días, rubeola, varicela e, inclusive, la misma ansiedad.



Fernando Cortés Quintero

Contralor por méritos

Señor Director:



Inaceptable que el Congreso esté enfrascado buscando la justificación para incluir nombres nuevos en la elección de contralor general. La Ley 1904 de 2018 dejó atrás los contralores elegidos por amiguismo, rosca, a dedo o por la aplanadora de las mayorías. El criterio de selección actualmente, se supone, es el mérito, y ese concurso ya lo agotó la Universidad de Santander.



No olvidemos que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado nos ha informado sobre las demandas perdidas por burlar los nombramientos meritocráticos.



Fauner Romero

