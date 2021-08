El verano eterno de Rojas Herazo

Señor Director:



A propósito de la celebración del centenario de Héctor Rojas Herazo, es pertinente evocar la importancia de la obra artística y literaria de quien fue uno de los artistas, novelistas, pintores, poetas y periodistas más representativos del Caribe colombiano. En su narrativa es evidente un torrencial de inspiración que cuentan historias con aspectos propios de la región del Caribe colombiano. ‘Respirando el verano’, por ejemplo, es el título de una de sus novelas más representativas y de ese poema que dice: “Me iré de mañana y buscaré un color lila sobre el campo... mientras los saltamontes fabrican el zumbido del día”.

Además, las tradiciones, costumbres, creencias, leyendas y el lenguaje popular criollo, que también deja ver en su obra pictórica; retratos y recuerdos autobiográficos de su terruño y las vicisitudes de las injusticias sociales de su época. El pasado 14 de abril, el Ministerio de Cultura declaró el 2021 como el año del centenario de Héctor Rojas Herazo, quien cumpliría 100 años de natalicio el próximo 12 de agosto. Hasta los saltamontes con su zumbido se unen a la celebración del hijo de Santiago de Tolú.



Rodrigo Acevedo Marsiglia

Preguntas sobre Sara Sofía

Señor Director:



Toda la indefensión, inocencia, ternura, dulzura... todas fueron desaparecidas de un zarpazo demencial y absurdo, y todas sintetizan y describen a la pequeñita hermosa Sara Sofía.



Y la ‘justicia’ está ayudando a agrandar la incertidumbre angustiosa, haciéndola una plumita al viento que el viento se llevó...



¿Por qué? ¡¿Dónde está Sara Sofía?! ¿Es tan imposible construir una verdad? ¿La justicia no tiene herramientas para lograrlo? ¿La Policía tampoco? ¿Se irá olvidando este otro caso entre los miles de maltratos a que son sometidos los bebés y niños en Colombia? Gracias a Ximena Galván, la tía, y a quienes no han permitido que Sara Sofía se pierda en el viento del olvido y la incapacidad de las instituciones.



Sara Sofía, nos dueles a muchos. ¡Ayúdanos a encontrarte!



Ilse Bartels L.

Campaña por la vacuna

Señor Director:



Las noticias de que la variante delta es más contagiosa nos ponen más nerviosos. Además, la opinión se desorienta por las campañas de los antivacunas. Ahora se habla de que se necesitaría una tercera dosis. El hecho es que el Gobierno debe continuar con la vacunación en todo el país. Ya veremos después si se necesita la tercera dosis, pues vacunas seguramente habrá. Pero necesita también una campaña más resuelta para convencer a los que no se quieren vacunar, pues de ellos dependemos los demás. Si no logramos la inmunidad de rebaño, el virus, de la variante que sea, se seguirá llevando vidas.



José Francisco Piñeres

