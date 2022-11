Señor Director:



Hoy, la humanidad está viviendo momento de mucha tensión por causa de la guerra y del armamentismo. Corea del Norte lanza misiles. Y responde Corea del sur con otros. Y hay alerta mundial por las armas nucleares con las amenaza de Putin sobre Ucrania. Dios no lo permita, por lo que significaría sobre este noble y valiente pueblo que debe sentir la solidaridad mundial, pero, además, por lo que vendría para el mundo entero. Las guerras son siempre muerte, dolor, pobreza, ruinas, retroceso. Pero en esas está el mundo, entre mezclas de odios y enormes intereses. Además de los incalculables gastos para la guerra, mientras miles de personas mueren por hambre. Hacia dónde va la humanidad, se pregunta uno en medio del dolor.



Carmen Rosa Novoa

¿Metro subterráneo?

Señor Director:



El ministro de Transporte explicó que no se exige cambiar el diseño de la primera línea del metro de Bogotá; que el Presidente solo solicitó preguntar si es posible realizarla en forma subterránea, sin afectar el precio del contrato.



No se entiende que un ministro de Transporte considere que existe la menor posibilidad de que la respuesta sea positiva ni que piense que dicho cambio tenga beneficios.



El problema grave que tenía en el pasado realizar un metro elevado era el ruido, problema que desapareció con los avances de tecnología que permiten su funcionamiento sin ruido.



Cambiar el contrato para hacer subterránea parte de dicha línea no tendría ventajas, y sí un aumento astronómico tanto de costos de ejecución como de tiempo de realización. Habría que hacer nuevos y costosos diseños que implicarían, además, investigar y reformar la intrincada infraestructura enterrada de los servicios públicos, y superar las dificultades que presenta el subsuelo con el nivel freático problemático sobre el que está construida la ciudad. Aumentaría, además, los costos de funcionamiento, por cuanto habría que iluminar estaciones y túneles 24 horas al día. El temor del Presidente sobre alteraciones del transporte vehicular es infundado. No se alterará.



Pedro Pastor Polo Verano

‘¿Cómo fue?’

Señor Director:



Este es el título de un muy reconocido bolero que escribió el gran compositor y músico matancero Ernesto Duarte Brito, nacido en el municipio cubano de Jovellanos, un 7 de noviembre de 1922, hace 100 años. Duarte fue un excelente director de orquesta, y en la suya desfilaron grandes artistas como Pedro Vargas, Benny Moré, Rolando Laserie y Fernando Álvarez. Además, como empresario fue copropietario fonográfico de Discos Gema y del sello Grabaciones Duarte.



Finalmente, no solo descolló como gran bolerista sino que hizo acertados aportes a la música alegre tropical al componer Bájate de esa nube, el bolero mambo Arrímate, cariñito, el son montuno ¿Dónde estabas tú?, el chachachá Nicolasa y la guaracha El baile del pingüino, todos grabados exitosamente por diferentes grupos musicales.



Vale hoy revivir el recuerdo de Ernesto Duarte Brito en su centenario, y exaltarlo como uno de los grandes cultores de la música cubana.



José Portaccio Fontalvo

