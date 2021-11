Congresistas adolescentes

Señor Director:



No hace mucho, nos asombrábamos porque la Corte Suprema de Justicia avaló la unión marital consentida para jóvenes mayores de catorce años. Ahora la senadora Hurtado, del partido de ‘la U’, presenta un proyecto de ley para que a los 18 años los colombianos puedan aspirar al Congreso de la República.

No es gratis el desprestigio de nuestros legisladores. La propuesta populista de la senadora es una muestra de ello. El sentido común nos indica que una persona que acaba de cumplir la mayoría de edad está muy poco preparada para enfrentar la vida, y menos para asumir, entre muchas obligaciones, la responsabilidad social que significa ser legislador de una nación.



En nuestro Congreso prima la cantidad y no la calidad. Ojalá se modificara el artículo 172 de la Constitución Política de Colombia, que establece los requisitos para ser senador. Se requieren ciudadanos con mayor preparación académica y una probada experiencia profesional.



Mario Patino Morris

Desconfianza en el carné

En un aeropuerto fuera del país, la funcionaria de control sanitario miró con desdén mi carné de vacunación covid-19. No le faltaba razón. En un país donde se falsifican hasta pólizas bancarias, nuestro sencillo carné de cartulina blanca no ofrece garantía alguna de seguridad. Por eso, y por el regular índice de vacunación, parece precipitada la decisión de agilizar la apertura económica con la condición de presentar el carné de vacunas anticovid-19 para acceder a sitios cerrados.



Ernesto Guerrero Matta

Un modelo fracasado

Importantes debates se han generado, relacionados con informe del Banco Mundial titulado ‘Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia’, de lo cual también se ocupa el editorial (4-10-2021). De las brechas por cerrar se viene hablando hace mucho tiempo; sin embargo, las políticas que se siguen implementando son las mismas, no solo en Colombia, sino en muchas regiones del mundo, y tienen que ver con el modelo económico neoliberal. Los más de 21 millones de personas que viven en la pobreza y los 7,4 millones en pobreza extrema son una muestra de que el modelo impuesto sigue fracasando. Además de buscar reformular el modelo económico, se debe también mirar el flagelo de la corrupción. Es hora de acabar con la corrupción que nos carcome, de perseguir a los evasores, de estrecharles el cerco a quienes se aprovechan de los subsidios y de la comida de los pobres, de acorralar a quienes se aprovechan del erario y en parte son culpables de que los casi ocho millones de personas viven con 145.000 pesos al mes y de aquellos 2,4 millones que ya no comen tres veces al día.



Henry Sarabia Angarita

