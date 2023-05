No suspender la exploración

Señor Director:



Por más de treinta años fui profesor de Geología del Petróleo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y jamás vino a mi mente que se prohibiera la exploración en Colombia para hidrocarburos. Nuestro país necesita el producido del petróleo y el gas. Aún existen muchas reservas por descubrir y son centenares los pozos exploratorios que se necesitan para hallarlas; se debe recordar que solo el diez por ciento de los pozos exploratorios tiene éxito.

Hay que admitir que la atmósfera se ha recargado con gases de efecto invernadero. Sin embargo, Colombia contribuye únicamente con menos del 0,4 %. La transición a energías más limpias posiblemente tomará por lo menos treinta años, período durante el cual Colombia debe aprovechar la oportunidad y producir su petróleo y su gas. Importarlos es un despropósito que va en contra el pueblo colombiano. Necesitamos el flujo de caja positivo que generan el gas y el petróleo. Un fracking bien ejecutado no deteriora el medio ambiente y sí incrementa las reservas. Ecopetrol tuvo una experiencia positiva al respecto en los Estados Unidos. No se debe improvisar, los pilotos en el Valle medio eran necesarios y convenientes.



Orlando Forero Esguerra

Los recursos naturales

Señor Director:



La voracidad por el acaparamiento de las tierras ha llevado a la invasión de las selvas para ganadería, cultivos y minería ilícitas. Quienes labraban los campos para producir alimentos también han sido desplazados por las bandas armadas o por las importaciones de alimentos mediante los tratados de libre comercio. Somos una potencia de vida; pero no hemos sido capaces de cuidar nuestras selvas, montañas, ríos y mares, nevados y volcanes. Las márgenes de ríos o mares deben tener por lo menos un kilómetro de reserva. Los nevados y volcanes deben tener un área de parque nacional con 5 km de radio. Esto es, con 78,5 km² de área reservada. EL TIEMPO (2-5-2023) nos refiere al Geólogo Germán Peña, quien nos habla del volcán Nevado del Ruiz y su relación con la falla La Palestina, la cual atenuará el efecto devastador del volcán. A propósito, es bueno que los científicos investiguen si el aprovechamiento geoenergético de los volcanes puede atenuar sus efectos de desastre.



Fidel Vanegas Cantor

Mensaje preocupante

Señor Director:



Preocupante el discurso del Presidente el domingo pasado, cuando amenazó con una movilización social si no se aprueban sus proyectos. No es bajo amenazas como un gobernante debe administrar un país. Hay que conservar la democracia y respetar las instituciones. El Presidente debe buscar la paz que pregona, evitando las divisiones y la polarización, gobernando con tranquilidad y sin estigmatizar. Es hora de vivir en paz.



Julio César Patiño Díaz

