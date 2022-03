El diseño de la Circunvalar

Señor Director:



La avenida Circunvalar era tramos de caminos de herradura, que a medida que se fue expandiendo Bogotá debieron conectarse y ser pavimentados hasta convertirse en la actual vía; con prolongadas pendientes y curvas que no tienen los peraltes adecuados para la velocidad de desplazamiento autorizada en esta vía. Las barreras de contención metálicas o de concreto instaladas actualmente no son suficientes para redirigir vehículos pesados en casos de emergencia, como tristemente se acaba de comprobar. Restringir el tránsito de vehículos pesados y limitar la velocidad de desplazamiento son medidas que deben ser evaluadas de inmediato por las autoridades para prevenir futuras tragedias en esta vía.



Marco Montaño

Pedagogía para pagar impuestos

Señor Director:



Cerca de tres millones y medio de contribuyentes de la ciudad capital deberán ahora inscribirse para pagar los impuestos predial y de vehículos. Lo que antes era muy fácil, ahora pareciera que puede complicar la vida de quienes pagamos tributos en Bogotá. Ocho pasos se deben tramitar para inscribirse en la nueva plataforma sugerida por la Secretaria de Hacienda, incluido el de responder una serie de preguntas para validación.



Intenté hacer el ejercicio, pero no logré pasar más allá de: “Su búsqueda no produjo resultados”. Es válido el interés de la Administración distrital por mejorar los sistemas de recaudo, pero qué necesidad hay de cambiar lo que bien funciona por algo que puede resultar más complicado para la ciudadanía, en especial para aquellos que no son hábiles en el manejo de los sistemas. Asumo que la decisión no tiene reversa, entonces, se sugiere que se socialice e instruya suficientemente al usuario antes de implementar la nueva medida.



Mario Patiño Morris

Luis Díaz, un ejemplo

Señor Director:



El jugador Luis Díaz, hoy en el Liverpool, es un ejemplo para los jóvenes que día a día luchan por cumplir sus objetivos. Es impresionante la mentalidad ganadora de este deportista, que nació en medio de problemas sociales. Desde su llegada al Junior de Barranquilla y su posterior traspaso al fútbol europeo ha demostrado carácter, responsabilidad, compañerismo y un talento que deslumbra a todos los aficionados al fútbol. Esta es una invitación a todos los jóvenes de nuestro país para que se llenen de valor ante las dificultades que nos presenta la vida y luchen por cumplir sus sueños. Las limitaciones o problemas siempre van a ser un factor de aprendizaje. ¡Sueñen en grande!



Jorge Andrés Cuán Redondo

El cinismo de Putin

Señor Director:



Qué tal el cinismo de Putin al amenazar a las autoridades ucranianas con que “si siguen haciendo lo que hacen, están poniendo en riesgo el futuro de Ucrania como Estado”. Y que “si esto ocurre, ellos serán plenamente responsables”, dijo. ¿Acaso quién atacó al pueblo soberano de Ucrania? Los miles de muertos, la ruina, el desastre económico, toda la tragedia es solamente culpa de Putin. Así, que siga la presión mundial contra él.



Pedro Samuel Hernández

