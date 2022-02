Vandalismo en el SITP

Señor Director:



Desde hace unas semanas es común ver en diferentes paraderos del SITP Bogotá que los letreros de señalización y guía de las rutas de transporte han sido cortados a la mitad, dejando apenas una parte de la estructura de estos.

Con el pasar de los días este hurto se incrementa desmesuradamente, perjudicando a los miles de ciudadanos que salen a diario a tomar el transporte, y complicando aún más un sistema que ya de por sí es complejo y de difícil entendimiento para todos los que intentamos averiguar qué ruta tomar para dirigirnos a nuestras diferentes ocupaciones.



Es incierto qué piensan hacer la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar una solución temprana a esta problemática. Movilizarse en la ciudad cada vez parece ser más complejo.



Diego Andrés Ramírez Porras

La ilusión del mínimo

Señor Director:



Más que la ilusión de millones de colombianos de ver a nuestra selección nacional disputando el Mundial 2022 en Catar, fue la ilusión de por lo menos seis millones de asalariados que vieron cómo nuestro Presidente se adelantó a proponer un incremento que superara el diez por ciento para que quedara en un millón de pesos. Pocos empresarios expresaron tímidamente desacuerdos. Hubo aplausos y esperanzas. La clase media se recuperaba. Vana ilusión: con el salario de enero no se pudieron abastecer las necesidades, pues todo subió... y de qué manera.



No basta con un aumento del 10 por ciento si dejan que los insumos para los cultivos suban el cuarenta y hasta el sesenta por ciento; si la gasolina y el transporte elevan su precio, porque también subieron los peajes. Resultado: niños que como proteína solo contaban con un huevo diario y han tenido que suprimir su consumo cuatro o cinco días a la semana, pues ahora cuestan quinientos. El queso se subió al doble, es otro alimento de lujo.



Así mismo, desde hace rato desapareció en muchos hogares la carne del menú familiar. ¿Cómo podemos tener una población sana mental y físicamente si no pueden alimentarse en forma balanceada? No solo es notorio en el Chocó y La Guajira, donde se ven niños famélicos, en todos los departamentos hay niños con carencias alimentarias.



Es deber de los gobernantes ocuparse de la población vulnerable, no basta con subir el salario mínimo, cuyo poder adquisitivo fue flor de un día, y la esperanza quedó muy maltrecha.



Richard Field Altahona

Oportunismo

Señor Director:



Las imprecisiones del informe de la FAO sobre la hambruna en Colombia son evidentes. Lo anterior obligó a los mismos funcionarios del organismo responsable de alimentación y agricultura del mundo a reconocer el error, que incluyó a Colombia en riesgo de “hambre aguda”, comparándonos con Haití.



Lo increíble es que no faltaron los oportunistas de siempre para asumir ‘a priori’ el informe como cierto y responsabilizar al Gobierno colombiano. ¿Será que a los oportunistas no les duele Colombia? ¿Y que el ‘todo vale’ no tiene límites?



Mario Patiño Morris

