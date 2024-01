No aprendemos del pasado

Señor Director:



Nuevamente somos un país que da vergüenza, que no aprende del pasado. No llevábamos sino dos días de haber iniciado el nuevo año para recibir la triste noticia de “la pérdida de la sede de los Panamericanos” por el incumplimiento de los pagos pactados con el Gobierno. No fue suficiente ser el único país en no gozar física ni financieramente de la Copa Mundo en 1986, tampoco fue capaz de llevar a cabo una carrera de la Fórmula 1 en Barranquilla, aduciendo razones económicas, ni ser sede de la última Copa América. Ahora (orgullosos de ser siempre pagadores puntuales), Colombia incumplió su compromiso financiero no una, ni dos, ¡sino tres veces! Pero, claro, si ni siquiera pudimos llevar a cabo los Juegos Nacionales, que fueron una muestra de pobre gerencia.

Las declaraciones de la ministra Rodríguez son muestra de la falta de experiencia. ¿Ya renunció? ¿Ya se iniciaron las gestiones para recoger los dos millones de dólares anticipados? El mundo nos mira y se reirá de nuestra incapacidad para llevar a cabo cualquier gestión que requiera conocimientos especializados y honorabilidad. En estos casos no los hubo.



David Guillermo Puyana Silva

Saber elegir

Señor Director:



El Partido Liberal y ‘la U’ eligen en la próxima convención general –como manda la Constitución– nuevos directores de los respectivos partidos políticos. Algunos parlamentarios avalan la gestión del expresidente liberal César Gaviria, y se maquina una nueva figura cercana a la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro para ‘la U’.



Lo preciso es que para todos los miembros de los dos partidos prime el interés del país antes de intereses personales, ya que esta decisión es trascendental, incluso para el futuro de las reformas del Ejecutivo.



Urge recuperar la confianza institucional de la ciudadanía en el Congreso, y el primer paso es el de los integrantes de estas colectividades, para elegir asertivamente al que dirigirá la política partidista.



Andrés F. Correa Vega

Impuestos saludables

Señor Director:



La norma que establece los sellos especiales para ciertos alimentos ultraprocesados, ¿tiene un fin saludable lógico o es un modismo?



Sería bueno que las entidades estatales nos dieran a conocer los beneficios (si es que existen) que ha traído esa medida en los países donde están aplicando esta norma, para así tener una forma de evaluar sus bondades o beneficios. De lo contrario solo se entendería como una manera arbitraria de poner más impuestos; de ser así, sería bueno que este recaudo se destinara a promocionar las formas sanas de alimentación, teniendo en cuenta todos los sectores de la población. Respetando, eso sí, sus tradiciones culturales.



Gerardo Prada Ahumada

