El nuevo alcalde de Bogotá

Señor Director:



Para ser alcalde de una ciudad como Bogotá se necesita una persona idónea, que sepa de las deficiencias que la ciudad tiene y cómo corregirlas con eficacia.

Los intereses de una ciudad como Bogotá son seguridad, día y noche, con presencia policial. Movilidad, con esquemas que sí corrijan los trancones y los asaltos de criminales. Limpieza. Que las calles no sean usadas para amontonar basuras. Que haya castigo severo a quienes lo hagan. Servicio de fuerzas del orden como el Esmad para proteger la ciudad de terroristas que destruyen monumentos. Estos son vándalos y les gusta la anarquía. Castigo severo, igualmente, para sus participantes. La violencia de quienes destruyen estos bienes causan grandes gastos. Arreglo de las calles intransitables, que abundan en toda la ciudad. Para ello, los habitantes de Bogotá y sus alrededores pagan impuestos prediales y otros más.



Alfonso Solano Blanco

Le faltan patas a la mesa





Me refiero a su editorial que llama a que Eln cumpla los acuerdos a los que han llegado. Sí. Y leyendo, escuchando, viendo noticieros, declaraciones de representantes de esa guerrilla..., me siento desconcertada y pesimista porque podrán seguir “reclutando” muchachos mayores de 15 años. Si van a firmar la paz y cese de acciones violentas, ¿por qué necesitan más personal en sus filas? Que los secuestros seguirán porque estos se refieren a “operaciones de sus finanzas”, etc. Ante esto, el interrogante es si no les parece (y nos parece) que a esa mesa de los acuerdos le faltan por lo menos dos patas, porque entonces, tácitamente, seguirá siendo la justicia sacrificada en aras de una paz incompleta, o, finalmente, ¿qué significa ‘paz total’? Por algo podemos decir que la esperanza viene siendo lo penúltimo que se pierde.



Ilse Bartels L.

Cambiar el rumbo





El Gobierno no puede seguir responsabilizando a los medios de los escándalos que se han presentado en el año que lleva en el poder. Todo el desenfreno que se vive tiene origen en las declaraciones de los mismos funcionarios de la administración del presidente Petro, e inclusive de su entorno familiar más cercano. Independientemente de los resultados que arrojen las investigaciones en cada caso, el Gobierno debe asumir un mea culpa y cambiar el rumbo para evitar que el país de siga polarizando y cuidar las cifras macroeconómicas para que no tiendan a la baja.



Mario Patino Morris

Una fecha muy especial





El 7 de agosto es un día memorable en Colombia. Batalla de Boyacá, 1819, cuando se selló nuestra independencia. Es Día del Ejército Nacional. A su vez, se cumple en este 2023 el primer año del mandato presidencial de Gustavo Petro Urrego, con yerros y aciertos. Sus diferentes reformas han sido opacadas por sendas destituciones y renuncias de ministros y allegados al Poder Ejecutivo. Escándalos de familia más que conocidos y un supuesto gobierno del cambio en el cuatrienio no han sido afortunados. Veremos en los tres años siguientes qué nos espera a los colombianos.



Helena Manrique Romero

