El robo de alimento de los niños

Señor Director:



Cada vez que aparece un editorial o artículos relacionados con la corrupción sobre el Plan de Alimentación Escolar (PAE), o con cualquier otro aspecto que arrebate los dineros para los niños en la escuela pública, se llena uno de rabia, de dolor e indignación.

Se siente impotencia, pues cada vez se convence uno de la indolencia y la insensibilidad de políticos, contratistas y gobernantes frente al hambre, la pobreza y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Qué bueno sería que uno de los personajes que roban o permiten el robo, y que por supuesto se favorecen de los dineros del PAE, se diera una vuelta por una institución educativa y se diera cuenta de cómo los niños reclaman el refrigerio diariamente, porque algunos llegan de sus casas, a veces hasta sin un agua de panela. En los colegios, a medida que aumenta el número de niños en la presencialidad, se va reduciendo el número de refrigerios, porque ya no alcanza para todos. Como lo expresó un niño: “Profe, ahora tocará compartir el refrigerio, para que así podamos comer todos”. Y mientras eso sucede, afuera de la escuela se roban los recursos del PAE y del internet.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Minimizar el cuarto pico

Señor Director:



Viene el cuarto pico, parece inevitable. Lo importante es tratar de minimizar la gravedad. Porque la verdad es que prácticamente estamos en normalidad. Ve uno partidos de fútbol de barrio y tiendas y cantinas llenas, y centros comerciales. Además, transporte, en especial los buses de SITP provisional, lleno, con gente de pie. ¿Cuáles medidas de bioseguridad así, apretujados? ¿Y la Policía de Tránsito? Se necesita autoridad. Y que el tapabocas en la calle sea obligatorio, pues mucho no lo usan. Algunos van trotando, resoplando junto a otros y no lo llevan. Las multas deben ser severas y efectivas, pues se pone en peligro la vida de los demás. Así minimizamos el impacto y salvamos vidas.



José Francisco Piñeres

Los límites de velocidad

Señor Director:



Viajar por carreteras nacionales y departamentales genera estrés al tener que estar pendiente de tantos límites de velocidad. Tengo entendido que se deben establecer de forma sectorizada, razonable, apropiada y coherente con el tráfico vehicular. Pero no se entiende, por ejemplo, que entre Bogotá y Melgar, que tiene dos carriles, en la mayoría de los trayectos la máxima velocidad sea de 60 km/h. Y lo peor de todo es que en muchos trayectos, cuando uno va a esa velocidad, de un momento a otro aparece una señal de 40 km/hora, y en menos de 20 metros, otra de 30 km/hora, obligándolo a uno a frenar bruscamente, con la posibilidad de generar un accidente.



En rectas, donde la velocidad máxima podría ser 80 km/h, las señales son de 60 km/h y muchas veces sin necesidad cambian a 40 km/h. No se entiende, cuando el Gobierno invierte en mejores carreteras, supuestamente para reducir el tiempo y tener mayor seguridad, pero ahora se aumenta el tiempo al ceñirse a estos límites absurdos que, considero, los establecen es para multar y no para evitar accidentes. Espero que el Ministerio de Transporte ajuste los límites de velocidad en las principales carreteras del país.



Fernando Cuervo Herrera

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co