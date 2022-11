Señor Director:



En el editorial de EL TIEMPO (2-11-2022) se habla del gran problema del mercado de armas en las calles. Informa que entre enero y octubre se han incautado 262.000 armas blancas, 227 de fuego, 1.534 entre neumáticas y traumáticas, con la excusa de usarlas en defensa propia. Pero se sabe que gran parte de ellas se utilizan para delinquir. También, que existen lugares donde alquilan toda clase de armas para la delincuencia.

Lo más grave es que, según informa este diario (1-11-2022), la Fiscalía General descubrió una red delictiva integrada por militares, que sustraía armas del Estado para venderlas a grupos criminales como ex-Farc, Eln y el ‘clan del Golfo’. Hubo 8 judicializados, entre personal activo y exintegrantes del Ejército. Traficaban con armas cortas, largas y municiones en Meta, Bogotá, Putumayo y la costa Atlántica.



Se requiere que el saneamiento de las Fuerzas Armadas continúe. Pues no es aceptable que con nuestros impuestos estemos financiando el armamentismo para la delincuencia. Así no es posible llegar a la paz total propuesta por el actual gobierno.



Fidel Vanegas Cantor

¿Y las vacunas?

Señor Director:



¿Qué ha pasado con el envío del lote de vacunas que se había destinado contra la viruela del mono para la población colombiana? Es cierto que su letalidad está muy por debajo del 1 %; sin embargo, no es motivo para tener un respiro frente al posible surgimiento de nuevas cepas.



Es tanto el relajamiento frente a la viruela del mono que cada fin de semana, en toda Colombia, se están realizando cerca de 100 eventos, en procura de la reactivación económica. Así mismo, dentro de este aprendizaje doloroso se está descuidando la vacunación a la población infantil contra la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sarampión, influenza, neumococo, rubéola, entre otras, puesto que los recursos se destinaron a la vacunación contra el covid-19. En Estados Unidos, los centros de urgencias están colmados de recién nacidos afectados por el virus respiratorio sincitial (VRS), el cual podría llegar al país y hacer colapsar las UCI.



Fernando Cortés Quintero

Trata de personas

Señor Director:



Este crimen, el de la trata de personas, supone una violación flagrante de los derechos humanos que reporta miles de millones de dólares anuales a las mafias. Se trata de un delito grave que pone en riesgo miles de vidas humanas, atenta contra el orden democrático y compromete la seguridad pública. Es imprescindible que la sociedad logre identificar y denunciar un delito cuyas víctimas pasan inadvertidas. De ahí la importancia de la sensibilización y el desarrollo de programas de recuperación y reintegración social. La trata es un signo de inhumanidad que no se puede tolerar.



José Morales Martín

Girona, España

