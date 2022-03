Control en el Inpec

Señor Director:



Colombia no aprende de las salidas y fugas de algunos presos, que no solo gozan de privilegios en sus celdas y salidas sino de la íntima amistad que fabrican con algunos directivos y guardianes de las cárceles.

El 1.º de octubre de 2019 se fugó la excongresista Aida Merlano, a quien le dieron permiso para ir a una cita odontológica, y la sociedad se escandalizó pidiendo reformas del Inpec. Esta semana Carlos Mattos salió de la cárcel para asistir a una cita médica, pero fue encontrado desplazándose por Bogotá y yendo a su oficina a reunirse con su abogado, Iván Cancino. Fueron destituidos el director del Inpec y el de La Picota, ambos militares activos. Esto muestra que nombrar militares en el Inpec y en La Picota y demás cárceles no es ni ha sido una solución para evitar estas fugas. Se necesita gente recta, con carácter, supervisora de lo que ocurre y se tramita en estos penales, así como hacer una reingeniería de todos los procesos, como los de autorizaciones y acompañamientos en citas médicas y familiares. Vigilar que los presos no tengan privilegios. Finalmente, revisar todo el sistema de selección de los guardianes para vincular a los más aptos y de mejor ética, moral y responsabilidad.



Fredi Becerra Mosquera

El tráfico en la ‘autopista’ Norte

Señor Director:



El caótico e infernal tráfico por la autopista Norte es producto de la ineptitud de la Administración distrital. Se necesitan gestiones de fondo como ampliar la vía en ambos sentidos, emprendiendo una obra donde se trabaje 24 horas diarias. Con solo pintar líneas verdes no se soluciona nada, más si a esto se le suma que nunca se ve un agente de tránsito. No es posible que, por ejemplo, los niños duren varias horas en el transporte para llegar a sus colegios. Eso es inhumano. Es imposible pretender que una vía con más de 60 años se ajuste a las necesidades y a la evolución de nuestros tiempos. No ha habido una visión del presente, mucho menos del futuro, de las administraciones que han dirigido nuestra querida ciudad.



Gerardo Prada Ahumada

Revisar los contratos

Señor Director:



Producto de la ley de garantías, se celebraron 600.000 contratos por un valor de 52 billones de pesos. El robo al erario a través de este mecanismo desborda la capacidad de los entes de control. La academia debería realizar un análisis de estos contratos.



Seguro que en su gran mayoría el alcance de estos debe ser risible, ya que muchos se aprobaron el día que empezó a regir esta ley. Entendemos que los ingresos provenientes del mayor precio del petróleo, el valor de las remesas de los colombianos en el exterior y otros balotos producto de mayores inversiones de capital extranjero terminarán en las manos de estos casos y no en el cierre de las brechas sociales. ¿Hasta cuándo?



Gabriel Remolina Ordóñez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co