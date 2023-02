Señor Director:



Me refiero a su editorial de la edición del 3-1-2023.

En efecto, un gobierno que no quiere “construir sobre lo construido” y contra la opinión de la ciudadanía pretende imponer una reforma del sistema de salud (63 % en contra), más las reformas pensional (ahorros privados se vuelven públicos), agraria, laboral y la educación, no parece ser racional cuando no solo llega al extremo de “...dejar de financiar obras (...) para Bogotá” en un clásico chantaje, causado por su “malestar” de ver que el metro será de Peñalosa/López y no de él, sin tener en cuenta que con su terquedad está perjudicando a los habitantes de Bogotá y en gastar doce billones de pesos, cuyo destino podría ser para obras sociales, sino que deja a un lado toda su atención a buscar soluciones a los, en mi opinión, más grandes y delicados problemas, a los que él como cabeza debe enfrentar: la inflación, corrupción y desempleo, que son hoy los más grandes enemigos que tiene Colombia. El presidente Petro lo que debe hacer es convocar a un grupo de expertos que presenten las ideas básicas de una política sobre estos problemas; es una tarea absolutamente necesaria, e imperativo emprenderla ya.



David Guillermo Puyana Silva

Veinte años de una tragedia

Señor Director:



Increíble que ya hayan pasado 20 años del cobarde y criminal atentado al club El Nogal, en Bogotá, como lo informa su periódico dominical. Dos décadas de aquel 7 de febrero luctuoso para el país, como muchos otros días aquí por la demencia de las Farc, como lo fue también Bojayá, en el 2002.



No se borra de la mente esa imagen del edificio en llamas, y adentro, se sabía, muchas personas inocentes trataban de salvar sus vidas. Allí murieron 36 personas. Esos son la tristeza y el absurdo de una violencia torpe, soberbia, sin norte, que no respeta escenarios ni seres humanos, ni importa la condición social. Porque lo mismo morían aquí, en Bojayá o en cualquier lugar del campo o poblaciones. Y la reparación, que es una obligación, aún se echa de ver. Jamás deben volver a ocurrir brutalidades como estas. Los que aún están en armas tiene que entender que este país está cansado de violencia, que los repudia y que es hora de que entiendan que queremos vivir el paz.



Lucila González de M.

El día sin carro

Señor Director:



Es una verdad muy a medias que los carros no contaminan, como suelen insistir los enemigos del día sin carro. Muchos carros, en particular los más antiguos y los que utilizan el diésel, botan chorros de humo. Y todos los carros emiten dióxido de carbono, que impulsa el cambio climático.



Pero, aparte de eso, los carros ocupan una gran mayoría de las vías, aunque transportan solo una minoría de las personas. Así generan mucha congestión, lo cual causa más contaminación.



Los motoristas no tienen de qué quejarse. Además, con los impuestos de todos, reciben subsidios del combustible, Soat y hasta los peajes. Durante el día sin carro fue un verdadero placer recorrer Bogotá en bicicleta. Debería ser así todos los días, porque las ciudades están hechas para servirles a las personas y no a los carros.



Michael Scott Ceaser

