Deforestación: ¿por qué nadie se da cuenta?

Señor Director:



En medio de las tristes noticias sobre la deforestación causada a nuestra invaluable Amazonia –y no son 10 o 20 hectáreas, son más de 500–, es importante destacar que aparte de la construcción de kilómetros de vías de penetración y detrás de estos crímenes contra la naturaleza, pero sobre todo contra las generaciones que vienen, tienen que existir financiadores poderosos con la intención de convertir estas sagradas tierras en terrenos pastoriles.

Lo que más llama poderosamente la atención es que mientras esto sucede, porque deforestar y construir vías ilegales toma varios meses, nadie se da cuenta a tiempo, sino cuando ya los tristes hechos han sido culminados. Nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional, todas tienen aviación militar, helicópteros, drones y hasta los famosos aviones fantasma.



Pero ¿dónde están? Deforestan, construyen vías ilegales y nadie se da cuenta para detener estos delitos antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué sucede esto? Los operativos solo funcionan cuando el mal ya está hecho.



Carlos Monroy

Solidaridad con los policías

Señor Director:



El diario EL TIEMPO registró en primera página (3-2-2022) una sentida fotografía que nos ilustra cómo despiden en Nueva York a un policía muerto en un tiroteo mientras cumplía con su labor. Emociona conocer cuánto significa la vida de un agente del orden público para los norteamericanos. Infortunadamente, en Colombia los policías son objeto de vejaciones y desprecios de todo tipo, en diferentes escenarios, incluido el recinto del Senado de la República. Lo anterior es producto de la polarización que vivimos, originada en odios y confrontaciones políticas. Y nuestros líderes no han entendido que aquello de “divide y reinarás” es tremendamente lesivo para los intereses de una comunidad.



Mario Patiño Morris

Un Pékerman de la política

Señor Director:



Invito al país a que hagamos un símil entre la selección de fútbol y las candidaturas presidenciales, con el propósito de tratar de acertar en la selección del ‘técnico’ que nos gobernará durante cuatro años. Conceptualmente, los votantes somos la Federación y como tales debemos ser los responsables por los resultados de este nuevo gobierno, y no iniciar el cuatrienio sabiendo de antemano que no iremos al próximo ‘mundial’ y desgastarnos buscando a quien culpar. Requerimos un nuevo Pékerman que nos genere esperanza. El nuevo mandatario deberá ser competente, honesto y un verdadero estadista. A trabajar duro en estos 40 días enamorando a las mujeres y los jóvenes con propuestas creíbles.



Gabriel Remolina Ordóñez

