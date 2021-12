La hora de la juventud

Señor Director:



EL TIEMPO de 4-12-2021 se refiere a varios artículos relacionados con el protagonismo de la juventud en la vida nacional. Este año las marchas se hicieron notar. Posteriormente vinieron mesas de concertación, y ahora con la elección Consejos Municipales y Locales de Juventud se da un gran avance para que sean escuchados. Esta es una gran oportunidad para lograr su valioso aporte ante los problemas que los afectan a ellos y a todos los colombianos. Escuchando a los elegidos en los nuevos foros creados se van a tener aportes a la solución de parte de quienes padecen los problemas.

Las problemáticas sentidas por ellos son corrupción, violencia, inequidad en la tenencia de bienes, lo cual significa falta de oportunidades y empleo. También, destrucción del ambiente, fallas en los sistemas educativos, salud y bienestar.



A través de este mismo diario nos informamos de un proyecto para jóvenes resilientes en el Chocó, en procura de impedir que sean reclutados por los carteles mafiosos. Este programa tiene un presupuesto de 50 millones de dólares que va a beneficiar a jóvenes de 30 municipios.



Fidel Vanegas Cantor

Descentralizar la expedición del pasaporte

Señor Director:



Calvario, angustia y desesperación colectiva originó el sacar un pasaporte en Bogotá. Según la Canciller y Vicepresidenta de Colombia, la pandemia es la culpable. No es cierto. Primero era con cita por internet; obviamente, la página nació colapsada. Después, con pico y cédula. Pero a última hora Marta Lucía Ramírez emite un comunicado en el que cambia -para mejorar- y vuelve a invitar a los colombianos a la insufrible página para agendar su cita. ¡Por favor! Respeten a la gente; no solo a los capitalinos, sino a quienes vienen de otros departamentos y pasan la noche entre el frío y la lluvia para que al final les cambien las reglas. ¿Por qué no descentralizar la expedición de pasaportes a ciudades capitales para evitar el tumulto inhumano en Bogotá?



Helena Manrique Romero

Bogotá

La salud mental

Señor Director:



Como dice su editorial ‘Solución que no da espera’, en el que expone cifras muy preocupantes sobre salud mental y suicidios, “la situación amerita toda la conciencia de lo que significan estas enfermedades, toda la acción, toda la prevención”. Sí. La salud mental a veces se toma con timidez, e inclusive con miedo por perder un empleo. Las afectaciones mentales son problemas de primera atención, que necesitan, sobre todo, prevención. Sí, existen políticas serias de salud mental, pero el problema es enorme, agravado por la pandemia, que nos encerró, que dejó a miles desempleados, en mayor pobreza, más violencia intrafamiliar, con angustia y miedo por muchos motivos. Lo triste y preocupantes es que ya está afectada la niñez.



Y es demasiado preocupante, por ejemplo, que el año pasado, entre enero y octubre según datos del Dane, se hayan quitado la vida 2.182 personas en Colombia. En 2019, en el mismo periodo fueron 2.355. Bajó, pero la cifra es grande. De manera que este es un tema prioritario, de conciencia nacional y de inversión.



Ángel María Aguilar

