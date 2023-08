Un crimen cobarde

Señor Director:



Es escalofriante y absurda la muerte de la patrullera de la Policía Nacional Paula Cristina Ortega, en Neiva, Huila, a manos de las disidencias de las Farc. La asesinaron cobardemente no solo por ser policía, por portar el uniforma que ellos odian. Y por hacer sentir que tienen algún poder desestabilizador. No se les ocurre pensar en quien está debajo de ese uniforme, en este caso una mujer valiente, sencilla, madre de una niña de 8 años. Es la torpeza absoluta, que exige toda la justicia, además de la solidaridad de Colombia entera con la familia de la uniformada. Y que ante estos crímenes el Gobierno no les permita ningún acercamiento, pues solo merecen ser combatidos.



Carmen Rosa Novoa

El cierre de vías

Señor Director:



Se volvió costumbre en el país cerrar y destruir las vías como protesta porque a alguien se le ocurrió hacerlo por cualquier causa o descontento. Lo único que hacen es destrozar la economía, porque las mercancías que ingresan y salen del país no se pueden movilizar. El turismo también se ve afectado, porque las personas temen viajar por carretera con la incertidumbre de no saber si las vías estén cerradas. Y la misma población de las zonas aledañas se ve afectada porque escasean los víveres y la gasolina. También sucede en las ciudades, donde cualquier inconformidad es causa para cerrar la circulación del transporte público, en algunas oportunidades quemando estaciones y buses, afectando a toda la población trabajadora. Ejemplo de ello, en este momento tenemos: vía Panamericana, Bucaramanga- Barrancabermeja, La Guajira-troncal del Caribe- Riohacha, Barranca-Fonseca.



El Gobierno debe ser más drástico con las personas que causan estos cierres, entre ellas las comunidades indígenas y los sindicatos, que siempre que quieren presionar para algún requerimiento bloquean y buscan acuerdos que benefician a unos pocos.



Julio César Patiño Díaz

Respeto y amor por los animales

Señor Director:



La impresionante y maravillosa ‘Caminata canina y de mascotas’, en el marco de la Feria de la Flores de Medellín, y que se llevó a cabo por las avenidas de la ciudad el domingo pasado, en un jubiloso recorrido de 3,5 kilómetros, nos dejó una memorable lección de amor y civilidad.



La conmovedora imagen de cientos de miles de antioqueños caminando en inigualable muestra de orgullo por sus mascotas, en extraordinaria demostración pública de afecto y respeto por los animales, nos remite a aquella luminosa enseñanza que Gandhi nos legó: “La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales”. ¡Aplausos de pie por tan contundente demostración de grandeza!



Jorge Arturo Echeverri Vargas

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.