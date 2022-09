Es hora de parar la guerra

Señor Director:



Cada vez que asesinan a un policía, a un soldado, a un guerrillero o cualquier otra persona, por más mala que haya sido, debe ponernos a reflexionar sobre las propuestas del actual presidente, relacionadas con la paz total. Quienes nacimos en la guerra, quienes somos hijos de esos padres que sufrieron la violencia de la década del 40, quienes hemos vivido tantos años de sangre estamos cansados de seguir viendo caer asesinados a tanto compatriota.

Es hora de que se pare esa guerra fratricida; es hora de que se vuelvan a retomar diálogos, que se vuelvan a sentar en la mesa de negociación los que en algún momento se pararon de ella; es hora también de que se aborde la manera de comenzar a hablar con todos aquellos que por una u otra razón están emboscando a policías o haciendo explotar coches bombas o matando indiscriminadamente a muchos civiles inocentes. El pueblo en general debe ponerle optimismo para buscar las mejores salidas que permitan vivir en paz y no continuar en esta guerra que nada bueno nos ha dejado y que, por el contrario, nos sigue dejando a muchos jóvenes bajo tierra.



Henry Sarabia Angarita

Los invasores de tierras

Señor Director:



De las invasiones de tierras llaman la atención varios detalles: el primero es que los invasores piden tierras no para cultivar o crear una cooperativa agrícola, sino para urbanizarlas. De esta respuesta como motivo (o excusa) para invadir predios privados nace un interrogante: ¿y con qué recursos van a construir las viviendas? El segundo detalle tiene que ver con el real origen de estas personas: ¿son campesinos de verdad o simulan serlo para justificar dichas acciones? Tercer detalle: es más que evidente que estas mismas personas en algún lugar de su zona de influencia deben estar radicadas o poseer una vivienda como mínimo. Imposible que durante todo el tiempo que llevan de vida hayan permanecido a la intemperie con sus familias. Como dijo el ministro del Interior en Cauca: “¡El que entendió entendió!



Wadid Arana D.

El mito Lady Di

Señor Director:



El impacto desbordante que produjo la tragedia del 31 de agosto de 1997, en París (Francia), donde pereció la Princesa del pueblo, Diana Spencer, madre del futuro rey de Inglaterra, el príncipe Guillermo, hoy duque de Cambridge, superó todos los límites en el denominado ‘funeral único para una persona única’, aquel 6 de septiembre, como se lo denominó hace 25 años en el oficio religioso que se cumplió en la Abadía de Westminster (Londres). Se despidió a la ‘Reina de corazones’, a la mujer que dejó de lado los protocolos y dio la mano a los enfermos de VIH, lepra y caminaba por tierras minadas en Angola donde las minas podían estallar en cualquier momento. El mito de Lady Di nació hace un cuarto de siglo, el ícono creado por su carisma, elegancia, estilo, sensibilidad, sencillez, belleza e ideas que aportó para la modernización de la monarquía inglesa y estar más cerca de los súbditos aún permanece vivo.



Diana sigue siendo un personaje histórico para las generaciones de los años ochenta y noventa; su imagen y recuerdo siguen vigentes en el siglo XXI. La leyenda vive, paz en su tumba.



Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co