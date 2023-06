Dos menciones

Señor Director:



Quiero resaltar y felicitar la buena labor de dos periodistas de esta Casa Editorial y Citytv:



1. A Lina Pulido, nacida en la localidad de Bosa, de familia humilde, quien orgullosamente acaba de ingresar al medio periodístico Citytv para ser presentadora del noticiero. Sus padres eran fieles televidentes del canal. Cuenta sus propias historias familiares, por ejemplo, que pasó de cantar en los buses de TransMilenio a ser periodista en diversos canales de televisión, entre ellos Noctámbulo, del canal público de Bogotá. Al ser madre, le preocupan temas como el maltrato, abuso y la violación de derechos de los menores de edad. Lina nos alegra mucho las mañanas y el informativo del mediodía.

2. A Marta Beltrán, caleña de nacimiento, quien es la primera mujer en ser directora del Sistema Informativo de Citytv. Se posesionó el 1.º de junio. Fue jefa de redacción del canal y de Arriba Bogotá por 9 años. Dirigirá el noticiero donde el ciudadano es el protagonista, como en reportero ciudadano, la movilidad de Bogotá y otros informes que engrandecen a la comunidad y las historias de la ciudad con y para la gente.



Édgar Alberto Sánchez Moreno

Normas viales a ciclistas

Señor Director:



Bogotá cuenta con algo más de 560 kilómetros de ciclorrutas, siendo la de mayor extensión de América Latina. Se construyen incluso sacrificando los carriles vehiculares, con una inversión multimillonaria.



Esta infraestructura estimula el uso de la bicicleta, para lo cual solo se requiere tenerla y lograr mantener el equilibrio, sin que sus usuarios sean ilustrados sobre ninguna norma vial que les ayude no solo a evitar accidentes, sino a salvar su vida y la de los demás.



La normativa existente es un honor a la bandera pues aparte de no ser conocida no hay quien la haga cumplir. Por eso vemos a los ciclistas revueltos en el maremágnum del tráfico vehicular, con velocidades superiores a las calculadas, poniendo en peligro a los demás actores viales. ¿Quién les hace cumplir la ley?



Carlos Alfonso Vargas Pérez

Presos vip

Señor Director:



Desde hace años, los colombianos estamos sorprendidos por el trato preferencial que se les ha dado a varios funcionarios públicos, quienes una vez son condenados a pagar sus faltas en establecimientos carcelarios son enviados a guarniciones militares o cárceles donde el lugar es comparable a una suite hotelera. Allí gozan de televisión, nevera, permisos, visitas diarias, salidas a casa en Navidad y Año Nuevo, bar, bebidas embriagantes, orquestas o papayeras, etc. Los señores Luis Fernando Almario, Sabas Pretelt, Salvador Arana y Aida Merlano son algunos ejemplos.



En la reforma de la justicia debería incluirse uno o varios artículos en los que se estipule que toda persona que sea condenada a pagar pena de prisión deberá hacerlo en un establecimiento carcelario y no en brigadas o regimientos militares y/o búnkeres de la Fiscalía, y durante su estadía el lugar donde se alojaría tendrá las mismas características y dotación del recinto de los demás reclusos. Para ello es necesario no solo cambiar el reglamento del Inpec, sino ejercer un control y vigilancia de dichas condiciones.



Arturo Fredi Becerra Mosquera

