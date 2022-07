Apostarle al deporte

Señor Director:



Mientras vemos noticias de muertes e inseguridad; mientras estamos a la espera de saber si al fin el líder de las Farc en disidencia cayó en territorio venezolano, tal vez no les hemos puesto la atención que merecen a los Juegos Bolivarianos de Valledupar. Este certamen deportivo es de gran importancia, pues allí compiten los mejores atletas de la región, dentro del llamado ciclo olímpico que finalizará en París en 2024.

Colombia es la nación triunfadora en medallas. Pero no solo en oros, platas y bronces, sino como país, por poder organizar estos Juegos, y porque, más allá de nuestras violencias, muchos jóvenes le apuestan al deporte, a la competencia maravillosa. A esto deben apostarle también los gobiernos. El gobierno entrante tiene que incentivar y apoyar los deportes, debe traer más entrenadores internacionales, construir escenarios. Una juventud que practica deportes es una juventud sana y gloria de los países.



Dagoberto Castaño Paredes

Algunos no merecen ese respeto

Señor Director:



El ministro Molano ha pedido respeto para el Ejército. Aquellos miembros del Ejército que han cumplido a cabalidad su juramento de defender la ciudadanía en general ciertamente merecen respeto. Sin embargo, no se puede pretender que ese respeto encubra a aquellos miembros que incumplieron dicho juramento mancillando con sangre de inocentes -‘falsos positivos’- los uniformes y las armas que la ciudadanía en general compró con sus impuestos. No lo merecen los que ordenaron dichos ‘falsos positivos’ ni los que se aliaron con grupos paramilitares para tanta barbarie. Estoy seguro de que los miembros del Ejército que se han mantenido fieles a su compromiso con la defensa de la ciudadanía igualmente rechazan a los que no lo han hecho. Mis respetos para el padre De Roux, que cumplió fielmente con el compromiso que asumió de contarnos toda la verdad, por horrorosa que esta haya sido, con el fin de que tanto oprobioso proceder no vuelva a ocurrir en nuestra querida patria, que merece un mejor futuro en plena paz.



Pedro Pastor Polo Verano

El unanimismo no es sano

Señor Director:



Nancy Patricia Gutiérrez, en su columna de EL TIEMPO del 4 de julio nos ilustra sobre el alcance del Estatuto de la oposición, que establece que los partidos políticos tienen la obligación de declararse como gobierno, oposición o independientes. La gran inquietud que me asalta tiene que ver con el hecho que el excandidato Rodolfo Hernández no tiene representación de ningún partido político, pero sí de más de 10 millones de votos de los ciudadanos que acudieron a las urnas y que representan el 50 por ciento de los votantes del país.



A la fecha, la casi totalidad de los partidos se declararon de gobierno, siendo mayoría, así traten de convencernos de que no es exactamente cierto. Así que a partir del 7 de agosto, cuando se inician los debates sobre las reformas, el rodolfismo, si así se puede llamar, será ignorado totalmente. En este caso, los votantes serán la oposición, mientras se conforma un partido político. Tienen la palabra las fuerzas vivas del país sobre cómo procederán ante esta realidad. El unanimismo no es sano.



Gabriel Remolina Ordóñez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co