Bajar las muertes de motociclistas

Señor Director:



El editorial de EL TIEMPO (2-2-2024) nos trae la estadística del desastre que está ocurriendo en las vías con 14 muertos al día, lo que significó en el 2023 la muerte de 243 motousuarios. En solo Bogotá ya circulan más de un millón de motos y la cifra tiende a crecer. Esto por el relativo bajo costo y las facilidades de adquirirlas sin mayores requerimientos.

El editorialista dice que las autoridades están en mora de asumir el tema con el rigor y la urgencia que merece. Efectivamente. No hemos sido escuchados en unas propuestas que pueden ser efectivas para corregir esta catástrofe que está matando a población económicamente activa entre 20 y 30 años, dejando gran desolación en sus hogares. Consiste en que en los semáforos, después del paso peatonal, se dejen unos 30 metros para estacionar las motos y luego sí el espacio para los automotores. Esto debe ayudarse multando a los biciusuarios que ocupen la vía de los carros, también se debe multar a los motousuarios con exceso de velocidad y ruido. Como creo que hay un concejal que representa a los ‘moteros’ en Bogotá, vale su apoyo a esta propuesta.



Fidel Vanegas Cantor

Una tristeza

Señor Director:



La pérdida de los Panamericanos en Barranquilla tiene culpas compartidas, pero en especial en este Gobierno, que tuvo todo el tiempo para ponerse al día, para cumplir, más cuando Panam Sport le envió varias cartas. Fue pura desidia, fue una pena, que le cuesta mucho a Barranquilla, así como al país y que nos muestra faltos de interés. Estos juegos eran muy importantes para Colombia. Es una tristeza todo lo que nos pasa y que refleja muchas de las cosas que ocurren actualmente. Los compromisos hay que cumplirlos. Ojalá se afronten las responsabilidades y no que todo quede en meras inculpaciones.



José Francisco Piñeres

Griselda Blanco

Señor Director:



Dos capítulos de la serie Griselda Blanco, por Neflix, nos muestran ante el mundo como lo más abyecto de la tierra. Los delincuentes reinan en nuestro país y permean todas las clases sociales. No entiendo cuál es la razón para que sus productores persistan en mostrarnos ante el mundo como una sociedad degradada al extremo.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Cambio en la Sub-23

Señor Director:



¿Cómo es que nuestro flamante equipo de futbolistas jóvenes, que muy pronto tendrán que reemplazar a los seleccionados mayores, regresan a Colombia con 4 derrotas y sin siquiera haber marcado un solo gol, pero recibiendo 8? Perdieron con Ecuador 3-0, con Brasil 2-0, con Venezuela 1-0 y con Bolivia 2-0.



Señores directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, los aficionados exigimos que se cambie al técnico Héctor Cárdenas y se encargue este grupo Sub-23 al mismo técnico de la selección de mayores, Néstor Lorenzo, para que vaya preparando a los futbolistas sub-23, que reemplazarán en el futuro a los mayores, tal como lo exigió Marcelo Bielsa al asumir la dirección técnica del equipo de mayores de Uruguay.



Alfonso Gutiérrez M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co