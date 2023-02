Antes que prohibir, enseñar

Señor Director:



Cada vez que comienza el año escolar, nos encontramos con las mismas falencias: que aún no se ha contratado el Plan de Alimentación Escolar, que las paredes, los techos y los baños no han sido arreglados, que no hay plata para contratar el internet, en fin, los mismos problemas de siempre.

De otra parte, también se presenta el debate sobre lo que debe prohibirse o no a los estudiantes, y en ese sentido aparecen las voces de que hay que prohibir el uso de los celulares, el cabello largo, los aretes y todo elemento que contradiga lo estipulado en los manuales de convivencia, redactados por los adultos, sin la participación de los afectados, es decir, los alumnos. Pareciera entonces que la escuela está alejada de las realidades que suceden más allá de sus muros.



Por eso es importante que en los primeros meses del año escolar se realice un análisis minucioso de dichos manuales, ojalá, documentándose muy bien de la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional para que así no se sigan cometiendo los mismos errores, pues, estemos o no de acuerdo, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho y antes de prohibiciones, lo que la escuela debe enseñar es a formar con el ejemplo.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Colonias agrícolas

Señor Director:



Hay hacinamiento carcelario y hay procesos judiciales que duermen el sueño de los justos. Desde luego, hay presos de alta peligrosidad que deben pagar tras las rejas, pero también inocentes o detenidos por delitos menos graves. Lo que se debe buscar es la resocialización y que paguen una pena. Creo que las colonias agrícolas, como ya existen, son una gran opción. Y también trabajos sociales y en obras públicas. Hacerlo bien es el gran reto.



José Francisco Piñeres

Los metros elevados

Señor Director:



El presidente Petro debería informarse mejor. No es posible que ningún contratista le haya informado el costo adicional de modificar el metro elevado para convertirlo en subterráneo. Son muchos los estudios adicionales que deben hacerse para determinar el costo de solucionar la intrincada maraña de servicios públicos enterrados y la problemática del nivel freático del suelo en Bogotá. Además, los estudios y las “soluciones” aumentarán el tiempo de ejecución.



Por otra parte, llamar “chambonada” a un metro por ser elevado desconoce que casi todos los nuevos metros construidos en grandes ciudades son elevados y admirados por su belleza. El Presidente debería ojear los metros de París, Berlín, São Paulo, Vancouver, Dubái, Miami, Moscú, Bangalore y Dehli. En Colombia, el de Medellín es elevado y no puede catalogarse como una “chambonada”.



Pedro Pastor Polo Verano

