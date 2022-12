Las vías de Santander

Señor Director:



Su editorial del 28-11-2022 llama la atención sobre el hecho de “conectar a un país con una geografía tan difícil como la colombiana...”. No puedo menos que compartir sus puntos de vista con respecto a esas dificultades en el país, ya que encuentro una similitud con respecto a las obras de infraestructura en Santander, abandonadas desde hace años y requeridas para lograr la conexión con Bogotá, con Cúcuta-Venezuela y con el resto del país.

En efecto, fueron identificadas 481 necesidades en las vías montañosas entre Bucaramanga y Bogotá (395 km), que debe incluir la construcción de las cuatro variantes en los pueblos por donde atraviesa la actual vía, necesitada de la habilitación de un tercer carril, dado el intenso tráfico de vehículos pesados. Además, las escasas vías terciarias están semiderruidas.



De otra parte, aunque ya se cuenta con la pista aérea, con una carretera de acceso y con la central, aún falta una nueva licitación para amoblar la estructura y abrir convenios con las aerolíneas que entrarían a operar comercialmente, faltando tiempo para ofrecer a los numerosos visitantes los atractivos turísticos (Barichara, etc.).



Resumiendo, no hay avances notorios en las obras y se evidencia que no hubo planeación en el aeropuerto y en las actuales condiciones, Santander no tiene posibilidades de llegar a ser el centro del transporte modal en el oriente colombiano.



David Guillermo Puyana Silva

Los ataques al arte

Señor Director:



La lista de quienes entienden que la protesta debe ir de la mano de actos vandálicos es, por desgracia, bastante larga. Ahora otro grupo arrojaba puré contra un cuadro de Monet, en Alemania. El ataque a lo bello y a lo que otros veneran no puede ser más simbólico y retratar mejor a quienes no reparan en medios para conseguir sus fines. Parece evidente que la intención primera no es dañar los cuadros, porque están protegidos con un cristal, pero no debemos ni celebrarles la gracia, ni contribuir, más de lo que la prudencia informativa exige, a dar pábulo a estos episodios que buscan, por encima de todo, llamar la atención, y confunden la legítima reivindicación sobre el cambio climático o sobre lo que consideren oportuno, con ataques intolerables que, además, pueden provocar en otros un efecto de imitación que sea aún más dañino.



Jesús Martínez Madrid

Girona, España

Carretas como ambulancias

Señor Director:



Es dolor. Es rabia mezclada con impotencia. Es estupor, es absurdo. El miércoles murió una niña venezolana de 5 añitos porque los funcionarios venezolanos del puente abierto, gracias al “restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el país hermano”, no permitieron el paso de la ambulancia que la traía... No hay palabras para lo que sigue. Un señor de los que transportan objetos, mercados, cargas, equipajes, etc., la recibió en su carreta pero la niña murió en el camino...



Por las noticias nos informamos de que esta situación es casi cotidiana: las carretas-ambulancia en el puente que une a dos naciones ‘hermanas’. Que alguien nos explique concretamente qué significa “relaciones diplomáticas” y qué finalidad tienen.



Ilse Bartels L.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co