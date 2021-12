Prorrogar el pasaporte

Señor Director:



Ya que vivimos en el país de los aplazamientos y las prórrogas, convendría que el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, en un gesto de humanidad y consideración, decretara la prórroga automática de la vigencia de los pasaportes por uno o dos años adicionales, habida cuenta de la imposibilidad de refrendarlos o expedirlos a causa de la pandemia. Ya lo hicieron con la revisión técnico-mecánica, con la renovación de las licencias de conducción, algunas obligaciones tributarias y financieras, ¿por qué no hacerlo con los pasaportes?

Se dice que hay 500.000 de estos documentos por tramitar, mientras están atendiendo 1.200 diarios, lo que equivale a que ni en un año se cumpliría con estos, más los que estarán entrando en la cola.



Con esta medida, la oficina de pasaportes se dedicaría exclusivamente, por un tiempo, a la expedición de nuevos pasaportes. Bastaría, creo, con notificar a las embajadas sobre la nueva vigencia temporal de los pasaportes colombianos. Con el debido respeto, me parece que se están ahogando en un vaso de agua, cuando es casi lo mismo 10 o 12 años de vigencia del documento.



Jaime Correa Venegas

No nos relajemos

Señor Director:



Se entiende la necesidad de salir y compartir, comprar, regalar, disfrutar de las fiestas decembrinas, de las finales del fútbol, de los viajes, de visitar alumbrados, de muchos atractivos. Pero en ningún momento debemos olvidar que el covid-19 sigue contagiando y que el mundo está tomando medidas urgentes, en especial en Europa y Estados Unidos. Como aún no hay la inmunidad de rebaño, urgen la solidaridad y la disciplina de la gente. Por favor, Gobierno y alcaldes, deben extremar medidas, exigir cumplir las normas, que se pida, sin excepción, el carné donde haya concurrencia masiva. La vida y la salud de todos están de por medio, en especial de personas mayores y con preexistencias, que se cuidan pero están expuestas a los que no lo hacen. No nos relajemos.



Lucila González de M.

Invasiones en Bogotá

Señor Director:



La toma del espacio público, que es de todos los habitantes de la ciudad, es un problema muy importante que siempre se ha dejado a la buena de Dios. Por ello destaco el editorial ‘Bomba de tiempo’, acerca del portal de las Américas y el parque Nacional. Increíble lo que pasa en el portal, tomado no por los protestantes pacíficos, sino, al parecer, por otros intereses que están amedrentando a los habitantes.



Se necesita tomar decisiones prontas y oportunas para llevar tranquilidad a la ciudadanía; para que no se deteriore el sector ni se devalúen sus viviendas. Y solucionar la situación de los indígenas emberás. Ya murió un niño, ¿no es mejor devolverlos a sus comunidades? Verlos en la mendicidad es muy triste.



José Francisco Piñeres

