El fin de la dinastía Bongo

Señor Director:



Ya son cinco países africanos de colonias francesas que ya fueron suspendidos por la Unión Africana y que ahora los dominan las juntas militares: Mali (2020), Guinea (2021) Burkina Faso (2022), Níger, en julio, y ahora Gabón. Este país de África Central fue gobernada por 55 años bajo el dominio de la familia Bongo, Omar Bongo asumió la presidencia el 2 de diciembre de 1967 hasta su fallecimiento, el 8 de junio de 2009, siendo el mandatario con más tiempo en el cargo en todo el continente africano. Su hijo Alí asumió desde la fecha y el pasado 30 de agosto se proclamó ganador de las elecciones generales para un tercer mandato, hubo ausencia de medios de comunicación extranjeros y observadores electorales, fraudes, así como la restricción indefinida del servicio de internet.

Hace unos días la Junta Militar lo derrocó por malversación financiera, corrupción y tráfico de estupefacientes; la gente y los militares celebran el fin de una gran dinastía.



Édgar Alberto Sánchez Moreno

El larguísimo último año

Señor Director:



No hay que pertenecer a un partido de derecha para mirar con ojos críticos y gran preocupación lo que le ha venido sucediendo a nuestro país a lo largo de este larguísimo último año.



Sin entrar a cuestionar los hechos oscuros que rodearon su elección, la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño ha sido marcada por fuertes escándalos que, más allá de cuestionar la legitimidad de su mandato, han puesto en evidencia, una vez más, su gran incapacidad para ejecutar. Lamentablemente, los colombianos estamos viviendo un retroceso en aspectos tan importantes como seguridad nacional, índice de costo de vida, desarrollo de obras de infraestructura, entre otros; todo eso sin mencionar los efectos nefastos que traerían las cuestionadas reformas en las que tercamente el Gobierno se ha empeñado. Y ni qué decir de su intolerancia frente a las opiniones no solo de sus opositores, sino de sus colaboradores que osan expresar sus desacuerdos.



Las próximas elecciones son nuestra oportunidad de oro para dejar en claro que, por imperfecta que pueda ser la democracia, los colombianos queremos proteger la libertad que ella encarna, alcanzar la paz sin someternos a la delincuencia y caminar hacia una sociedad más igualitaria sin incendiar el país.



Juanita Casas Carvajal

Cambiar el chip pesimista

Señor Director:



Los miles de pronunciamientos en contra del gobierno Petro magnifican los presagios desastrosos sobre el devenir del país, afectando la salud mental de los colombianos y generando un pesimismo que nos impide ver la luz al final del túnel.



El cuatrienio tiene una duración de algo más de 1.400 días, y no tiene sentido seguir deshojando las margaritas, contando el tiempo faltante para terminar su mandato. Somos un país con un talento humano como ninguno, con un empresariado valiente, institucionalmente sólido y una resiliencia a toda prueba, que nos ha permitido salir adelante ante grandes dificultades. Cambiemos el chip y no dejemos a la deriva la Colombia que tenemos.



Gabriel Remolina Ordóñez

