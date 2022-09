Otro plan para los indígenas

Señor Director:



El movimiento indígena del norte del Cauca para “recuperar las tierras de la parte plana” puede llegar a desatar una guerra interracial, inédita en Colombia.



Sin desconocer la necesidad de seguir librando la lucha por la dignidad de los pueblos indígenas, la dirigencia del Cric se ha construido a sí misma una camisa de fuerza con el concepto de recuperación de tierras a cualquier costo. Ese principio inamovible le impedirá adelantar diálogos y alcanzar acuerdos vinculantes y constructivos con el Gobierno. Por lo tanto, propongo sustituir esa premisa por un gran Plan de Desarrollo, como política de Estado, para las zonas de sus resguardos que, entre otros:

1. Lleve la tecnología más disponible para lograr la mayor productividad de la tierra, contribuyendo a la seguridad alimentaria del país.



2. Recupere y conserve la naturaleza, convirtiendo las bellas montañas del Cauca en zonas del más alto nivel de ecoturismo.



3. Abra sus territorios, su cultura y su lenguaje al resto de los colombianos, y así ser todos parte de la familia nacional.



Se puede seguir soñando con un futuro mejor, construido entre todos.



Fernando Contreras Rengifo

Preparar al país para el turismo

Señor Director:



Es una apuesta muy arriesgada la que hace el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, pasar de casi 5 millones de turistas que llegan al país anualmente a 12 millones. Se busca triplicar la cifra y eso está bien, Colombia es un país que tiene todo para ofrecer a nuevos turistas; sin embargo, hay varios temas que hay que solucionar primero.



La seguridad. Algunos extranjeros ven en Colombia un país maravilloso, pero que no les brinda seguridad, y sí, hay que seguir apostándole a la paz. El comercio justo, regulación de tarifas. Hace unos días se supo de un nuevo escándalo por cobros exagerados a extranjeros, lo que nos deja muy mal en el exterior. Las vías y sus vehículos. Por su topografía, nuestro país tiene muchos lugares para conocer por carretera y hay que crear accesos seguros, vías adecuadas para llegar a ellos.



Señor Presidente, hay bastante por hacer, ¿por dónde empezamos?



Sandra Nayibe Granada

Viruela del mono

Señor Director:



Poca es la atención que les estamos dando a los casos de viruela del mono, que cada día suma más víctimas a la lista; son más de 580 casos confirmados solo en Colombia en el último mes. En perspectiva, podríamos decir que para mediados de octubre, con el ritmo que vamos tendríamos más de mil casos, por lo que deberían darle mucha más visibilidad a este virus, sus síntomas, y qué podemos hacer si nos contagiamos.



María José González Arteaga

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co