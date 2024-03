Adiós a los técnicos

Señor Director:



El presidente Gustavo Petro corre el peligro de perpetuar un ciclo de resultados perjudiciales al priorizar la política sobre los principios técnicos, desestimando los fracasos con sus políticas en áreas claves. La falta de alineación entre el discurso y la planificación efectiva está generando improvisación e incertidumbre institucional, desincentivando la inversión y el crecimiento económico.

Cuando los líderes desatienden las advertencias de los expertos por razones ideológicas u obstinación personal, los resultados suelen ser desastrosos para la población y la economía. Ejemplos históricos tanto a nivel regional como internacional abundan, desde proyectos de desarrollo mal concebidos hasta reformas económicas catastróficas que han dejado a países enteros sumidos en la crisis. La responsabilidad del Presidente con el pueblo es demostrar una mayor capacidad para reconocer y corregir los errores del pasado, así como para aprender de las lecciones históricas.



Emili Quintero Castillo

El ejemplo de Egan Bernal

Señor Director:



Lo sucedido con Egan Bernal es una muestra de resiliencia y de carácter ante las adversidades, pues, cuando algunos pensaban que su carrera había terminado luego del grave accidente de carretera sufrido en 2022, nunca bajó los brazos en su objetivo por volver a competir en el ciclismo mundial. En este camino se enfrentó a grandes obstáculos como los problemas físicos y los accidentes que tuvo en algunas carreras que disputó tras su regreso.



Egan parece estar recuperando su mejor versión, según un memorable podio en O Gran Camiño, donde supo darle batalla a Jonas Vingegaard por el título. Su próximo objetivo es la París-Niza, donde tomará la batuta del Ineos Grenadiers en una carrera donde se verá las caras con Primoz Roglic y Remco Evenepoel. Estos resultados llenan de esperanza a Colombia, pensando en volver a ver a aquel ciclista que supo poner el pabellón tricolor en todo lo alto, al ganar el Tour y el Giro de Italia. Este suceso se convierte en motivo de inspiración para otros colombianos que buscan salir adelante.



Johan Andrés Castro Montaño

¿Hay control interno?

Señor Director:



¿Sí se reconoce al sistema de Control Interno como el instrumento fundamental con que cuenta la administración de las entidades del Estado para garantizar que la gestión pública cumpla su objetivo con economía, eficiencia, eficacia y transparencia? Parecería que no al leer en la edición de EL TIEMPO del 28-2-2024 el informe de la Contraloría General que “raja a entidades públicas en materia de control interno”, indicando un pobre uso de los recursos públicos que, si miramos el crecimiento de la corrupción a lo largo y ancho del país, confirma lo señalado en ese informe. Siguen presentándose hechos de corrupción en la administración pública, así como falta de confianza y credibilidad de la ciudadanía. Un informe como el referido debía expedirse mensualmente para que los colombianos conozcamos la eficiencia, la efectividad y transparencia de la gestión tanto del sistema del control interno como de los representantes legales de todas las entidades públicas.



David Guillermo Puyana Silva

