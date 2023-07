Preocupante inseguridad

Señor Director:



Los episodios de los atracos masivos en la vía Barranquilla-Santa Marta, así como el de la 94 con 7.ª, en Bogotá, parecen orquestados: son casi iguales porque aparecieron vándalos sin ningún recato en la vía, amenazando y robando. Aquí y allá, con misma desfachatez y modo.

La seguridad ciudadana está siendo burlada y asaltada. Pero me parece que es el peso de la ley el que ha perdido envergadura en el tejido social. Hay una anarquía evidente y generalizada respecto a las normas. Hasta en las facultades de Derecho importan más las teorías que las leyes. Las vías de hecho imperan. Hay desprecio de lo institucional. Y así, el orden también desaparece. Es parte del desbarajuste ético-social de nuestro tiempo en crisis.



Juan Guillermo Durán Mantilla

Ausencia de autoridad en TransMilenio

Señor Director:



La falta de seguridad en los portales de TransMilenio en horas valle es muy grave. Se puede constatar en las cámaras de seguridad que en los portales de Usme y Banderas, sobre la una y media de la tarde, en las entradas de estos portales no hay ni un solo guarda de seguridad. En Banderas da vergüenza, da tristeza, da repulsión y ofende cómo cientos de personas de todos los pelambres ingresan al portal robando el pasaje, saltándose las registradoras, y al tratar de increpar a estos sujetos, uno se expone a que le den una puñalada o lo maltraten de alguna manera. A la 1:30 p. m, del 30 de junio de 2023, de 200 personas que ingresaron a esa hora al portal, calculo que solo el diez por ciento pagó su pasaje. Al encontrar a dos guardas de seguridad y hacer la observación a estos de lo que estaba pasando, solo atinaron a decir que a esa hora no hay más personal, y que la culpa no era de ellos. El que se roba un pasaje todos los días es un ladrón, y es robo continuado. El sistema así no aguanta y esta situación es peor que la de los revendedores de pasajes de los SITP.



Fabio Jesús Forero

Transformar La Guajira

Señor Director:



Muy importante que el primer mandatario abandone la comodidad de su despacho para vivir de cerca los problemas de La Guajira. Estas tierras son de las menos fértiles de Colombia, pero con los avances tecnológicos han podido producir algunos alimentos. Por gestión del gerente Fabio Bermúdez, en el Incora, y con un sistema rústico de riego, los guajiros sacaron adelante pequeños cultivos en sus parcelas.



Vimos a los israelitas cultivando en el desierto del Néguev, donde los suelos son menos productivos que los de La Guajira. Allí, los judíos, con aguas freáticas y con las técnicas de riego por goteo y fertirrigación, las hicieron producir hasta incluso llegar a exportar. Del mismo modo se puede proceder en La Guajira, cuyos municipios han sido visitados por el Presidente, pero donde la población permanece hermética frente a las propuestas de transformación energética.



Es doloroso saber de la alta mortalidad infantil, de cómo niños y adultos mayores deben sobrevivir con escasez de alimentos y agua, y de la corrupción rampante. Estas atrocidades deben cambiar, y lograrlo no es difícil. Es acertada la propuesta de crear una universidad para esta región, pues es con la sabiduría de ellos mismos como se debe lograr el cambio propuesto.



Fidel Vanegas Cantor

