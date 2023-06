La función protectora de la escuela

Señor Director:



Interesante editorial sobre la violencia sexual en estudiantes, en el cual se resalta el papel tan importante que debe cumplir la familia, tanto en la atención como en la prevención. En ese sentido, también la escuela juega un rol clave, pues muchos padres de familia no comprenden las señales que envían los niños y adolescentes, e, incluso, estos abusos pueden ocurrir en el núcleo del hogar.

El papel de la escuela debe ser el de generar espacios para facilitar la comunicación y en ese sentido detectar las alertas, lo cual se puede hacer a través de ayudas didácticas. En una ocasión se les preguntó a los niños a qué le temían. Algunos manifestaron que le temían al abuelo cuando los invitaba a su cuarto, al novio de la mamá porque les tocaba las piernas, o al tendero que les cogía las manos. En fin, desde la escuela se pueden trabajar muchas estrategias, pero para ello se necesitan más maestros con funciones de orientación y de los tiempos necesarios para ir más allá de los contenidos curriculares y conocer las problemáticas que a su vez generan repitencia y deserción académica.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Hacer a un lado las ideologías

Señor Director:



En la cumbre de mandatarios de Suramérica, organizada por el presidente brasilero, Lula da Silva, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, hizo una importante afirmación: “Lo que estamos buscando es una integración que vaya más allá de las afinidades y ciclos políticos. Uno de los problemas que tuvo Unasur precisamente fue ese, fue una experiencia asociada a un ciclo político”. Es de maravilla su posición, que sin duda es la misma del presidente Boric, que declaró: “Tengo una discrepancia con lo dicho por el presidente Lula, en el sentido de que la situación de los derechos humanos en Venezuela fue una construcción narrativa. No es una narrativa, es una realidad, es grave y yo tuve la oportunidad de verlo. Vi el horror de los venezolanos. Esta cuestión exige una posición firme”.



Las afirmaciones retratan a personas muy amigas de ejercer la libertad de expresión sin rodeos partidistas, pues son temas sensibles que se deben conducir con pulcritud.



Rogelio Vallejo Obando

Buenas noticias

Señor Director:



EL TIEMPO (1/6/2023) nos habla de la baja del desempleo, llegando al 10,7 %. Esta cifra estaba en 11,2 % en 2022. Es bueno saber dónde se incrementaron los puestos de trabajo: en el turismo, que se percibe como el reemplazo de las exportaciones de hidrocarburos; en el agro, porque con la elevada producción de alimentos bajan sus precios y mejora la seguridad alimentaria.



Otra noticia buena es que notamos que viene bajando la tasa de cambio. De otra parte, también se mantienen buenos precios del café y el petróleo.



Fidel Vanegas Cantor

