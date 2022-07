Afrenta a la libertad de prensa

Señor Director:



Causa escalofrío, a la luz de la democracia con sus libertades plenas, cuando se lee una reciente crónica relacionada con la destrucción lenta y certera del diario El Nacional de Venezuela. “De la rotativa salían entre 60.000 y 80.000 ejemplares semanales y los domingos se imprimían unos 250.000 periódicos que llegaban a los hogares venezolanos”, dice un informe de EL TIEMPO que se debe tener en cuenta en todos los gobiernos de América. “En este momento solo quedan 50 trabajadores de los 1.100 que llegó a tener la nómina”.

El miedo que sienten algunos gobernantes a la libertad de prensa es porque saben que están haciendo las cosas mal en el Estado, y quieren tener a la población desinformada. Se olvidan de que la libertad de prensa, y en general la libertad, es un derecho humano y el que la ataque y asfixie debe ser tratado como delincuente. Finalizo con la tapa del cóngolo: expresan investigaciones que “82 diarios han salido de circulación en Venezuela”: una afrenta a la dignidad humana.



Rogelio Vallejo Obando

El aporte de los expresidentes

Señor Director:



Colombia está renovándose no sólo en la inclusión de las minorías en el poder, sino en la reconciliación en los diferentes partidos políticos. Lejos estábamos de creer que dos pesos pesados extremos se pudieran reunir y hablar amablemente, todo por una misma causa, Colombia. El encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo, Gustavo Petro, enemigos políticos acérrimos por décadas, será inolvidable. Los expresidentes tienen que aportar, no restar; no atacar, sino sumar, debido a su experiencia. Llegó el verdadero cambio dentro de la diferencia para construir un país en paz. Los demás expresidentes, como César Gaviria y Ernesto Samper, están prestos para ayudar. Falta el aporte de Andrés Pastrana, quien no cede por terquedad. A Uribe le cayeron rayos y centellas desde su propio partido, pero hay que felicitarlo porque primero está Colombia, y el adversario no es un enemigo, es simplemente eso, adversario.



Helena Manrique Romero

Bogotá

¿Despinchada de 750.000?

Señor Director:



El pasado 28 de junio, ingresando a Bogotá por la calle 80, a la altura del portal de la 80 sentí que mi camioneta había pinchado. Cuando me detuve, observé que tenía dos llantas pinchadas. Fui abordada inmediatamente por un individuo que se ofreció a prestarme el servicio de despinchado. Como ya me había ocurrido el mismo caso, le dije que no porque yo tenía un seguro. Llamé al seguro e incluso a la Policía, pero ninguno de los dos me respondía. Al ver que estaba anocheciendo y encontrándome sola, en compañía de personas desconocidas, sentí temor y terminé aceptando el servicio. El individuo me dijo que las llantas presentaban múltiples pinchazos y que la reparación costaba $ 750.000. Le dije que solo tenía $ 240.000. Procedió a despincharlas, pero me advirtió que tenía que girarle el faltante al día siguiente. Las llantas amanecieron desinfladas por los múltiples daños y por la pésima reparación que les hizo.



Clara Eugenia Henao

