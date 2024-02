Los héroes anónimos

Señor Director:



Con los graves incendios presentados debido al fenómeno de El Niño y a algunas manos criminales, el trabajo incondicional de los cuerpos de Bomberos, Defensa civil y voluntarios nos recuerda la bondad de nuestra gente, quienes con un compromiso y esfuerzo admirables exponen su vida. Sin romantizar las precariedades, la mayoría lo hace sin los elementos básicos, trabajando para ayudar a pueblos y ciudades enteras a que no sean dañadas por el inclemente fuego.

Ojalá haya para ellos una buena recompensa económica, una bonificación por ese heroísmo desinteresado y ejemplar entrega a causas casi imposibles. Ojalá el sector público o el privado les otorgue el reconocimiento merecido luego de tantos días y noches exponiendo su vida y su salud. Gracias, valientes héroes anónimos.



Martha Jeannette Oyuela Guerra

Prevenir deserción y repitencia

Señor Director:



Deserción, repitencia y reprobación son temas que deben abordarse a comienzo de año por los maestros y la comunidad educativa. Las cifras publicadas en la edición del sábado pasado sobre el aumento de estos aspectos son preocupantes, porque se trata no solo de la problemática escolar sino del futuro de la niñez, la juventud y la sociedad en general.



Es clave que desde el Ministerio de Educación se abra el debate sobre la importancia de que los maestros tengan más tiempo para investigar las causas que generan que un estudiante repruebe o deserte del sistema, pues muchas veces un niño reprobado o desertor puede convertirse en presa fácil del crimen organizado. Si la escuela tuviera tiempo para la investigación, podría iniciar una labor con aquellos estudiantes que evaden el colegio, porque ello ya es un indicador preocupante.



Diagnosticar debe hacer parte del currículo escolar para contribuir a que ningún niño se vaya de la escuela.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Decepcionante presentación

Señor Director:



Duele ver a una selección Colombia sub-23 eliminada en estos Preolímpicos que se juegan en Venezuela, rumbo a París 2024. Duele como hincha ver la participación tan deficiente, donde los juveniles no brillaron. Duele ver a un cuerpo técnico sin estrategias y con falta de sentido.



¿Qué pasa con las selecciones juveniles, que no parecen tener el trabajo necesario para representar bien al país y clasificarnos a unas justas tan importantes? No se vio aquella selección que luchaba, que producía temor a sus rivales por su estilo de juego y era favorita. Debería la Federación darles oportunidad a entrenadores que están haciendo bien su trabajo, como Alberto Gamero, Hernán Torres, Luis Fernando Suárez, etc.



Carlos Mauricio Restrepo

