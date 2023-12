La conciencia ecológica

Señor Director:



El calentamiento global es un problema muy serio, es el futuro de las especies. Las conferencias sobre acuerdo climático han sido escenarios en donde se han expuesto estos grandes desafíos, que vienen creando consciencia y han llevado a que se tomen, mundial y localmente, algunas medidas.

Se sigue contaminando y deforestando, es verdad, pero por suerte cada vez menos. Los países industrializados adelantan algunas iniciativas, también las empresas. Pero yo creo que lo fundamental, lo urgente, es que cada gobierno, cada gobernador, cada alcalde hagan respetar las medidas. Que haya castigos. Porque el problema es que se violan las normas y no pasa nada. Se contamina el río, se quema, se tala, se trafica con madera, pero muchas veces las autoridades miran para otro lado. Y es clave despertar más hábitos de conservación. Y esto se tiene que enseñar en los salones escolares. Allí debe enfatizarse el respeto a la madre tierra, que es la preservación de la vida.



Carmen Rosa Novoa

Calentamiento verbal

Señor Director:



Las declaraciones del presidente Petro, al establecer comparaciones con la era nazi, combinando el sufrimiento en Gaza con las consecuencias de la crisis climática, resultan ofensivas y desubicadas en el contexto de un foro internacional como la COP28. El Presidente crea un clima de confrontación en un evento destinado a fomentar un discurso respetuoso y constructivo que facilite la cooperación entre los países.



La ideologización y disociación discursiva evidenciadas en estas declaraciones, tildadas de inaceptables y extrañas por la Cancillería de Alemania, perjudican la imagen del país y su competencia para participar efectivamente en la construcción de acuerdos internacionales. Este tipo de discurso genera división y obstaculiza la consecución de objetivos compartidos en la transición energética justa y equitativa. La sociedad civil debe manifestar ante la comunidad internacional que la opinión del Presidente no refleja la posición política del pueblo. Se debe abogar por la implementación de medidas que eviten el abuso de atribuciones por parte de cualquier figura influyente que exceda sus responsabilidades.



Emili Quintero Castillo

‘La verbena de la paloma’

Señor Director:



La verbena de la paloma fue una de las tantas bellísimas zarzuelas que escribió el gran compositor y violinista salamantino Tomás Bretón, fallecido en Madrid un 2 de diciembre de 1923, hace 100 años. Otras fueron El domingo de Ramos y Los amores de un príncipe. Pero también escribió óperas españolas como Los amantes de Teruel y la muy reconocida La Dolores.



Mucho tuvo que luchar y sufrir este eminente maestro español para demostrar su gran valía artística, pues desde los dos años y medio perdió a su padre, iniciando así las dificultades para seguir adelante. Pero, asimismo, poco a poco, con paciencia, empezó a afrontar los obstáculos que se le fueron apareciendo.



Hoy en día, Tomás Bretón figura en la lista de los más reconocidos maestros de la música española, por lo que es justo rendir el merecido homenaje a su memoria en este centenario de su fallecimiento.



José Portaccio Fontalvo

