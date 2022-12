Las funciones del nuevo ministerio

Señor Director:



Acerca del editorial ‘El nuevo ministerio’ (30-11-2022), me parece que las funciones de esta cartera podrían ejecutarlas otras. Pero ya que se creará, en realidad debe tener funciones claras y medibles. En este país la mujer es maltratada desde siempre. No obstante los avances, aún no gana igual por el mismo trabajo, hay innegable machismo, abuso sexual y rechazo. Lo vemos todos los días. Igualmente, la mujer campesina necesita orientación estatal.

Pero la igualdad no solo se limita al género, también es que la niñez tenga la nutrición necesaria, que en todos los lugares haya agua potable y se cubran las necesidades básicas. Igualdad es que las poblaciones marginadas, por ejemplo del Chocó, tengan centros de salud cercanos para que las madres puedan tener controles y asistencia en maternidad. Es decir, hay un panorama en que uno no sabe si allí deberán estar enfocadas las funciones de este ministerio, pero será una realidad, en todo caso, y ojalá también sea una esperanza para millones de colombianos.



Lucila González de M.

El covid llegó para quedarse

Señor Director:



Parecía que en Colombia ya se estaba viviendo la época post- covid-19. Sin embargo, la cepa ‘Perro del Infierno’, que ya llegó al país, hace cuestionar a vacunados y no vacunados sobre el retorno del uso del tapabocas, los geles antibacteriales, los estrictos dos metros de distanciamiento y, dependiendo de las cifras de contagio, a los temidos confinamientos.



La ventaja ahora es que hay más vacunados y nuestro sistema inmunológico ya está mejor constituido para lidiar con la propagación de las nuevas variantes. Lo que sí es seguro es que el covid-19 llegó al mundo y a Colombia para quedarse de por vida, haya o no haya temporada invernal, con el fenómeno de la niña incluido. Así ha sucedido con el H1N1.



Fernando Cortés Quintero

Un espíritu generoso

Señor Director:



En estos días de Mundial de Fútbol, de celebraciones, de gastos y de espíritu de Navidad, los colombianos no debemos olvidar a los miles de víctimas de la ola invernal. Son muchas las familias que han perdido sus bienes. Ojalá se organice un evento para, de alguna manera, hacerles llegar un obsequio a los niños de estas familias. Porque el espíritu navideño no solo son fiestas, es más bien generosidad, es ayudar al prójimo. Y aquí hay miseria y muchos niños para los que la Navidad pasa casi en blanco. Y, claro, no olvidar a los adultos mayores.



No hay que ir muy lejos. Vemos gente vendiendo dulces o bolsas para la basura. ¿Cuánto ganarán en un día? La generosidad es una de las más bellas virtudes. Debemos ayudar a los que más necesitan.



Carmen Rosa Novoa

