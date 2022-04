Medidas de seguridad

Señor Director:



Bogotá tiene muchos problemas. Uno de ellos, la inseguridad. Hay delincuencia común, atracadores que asesinan por un celular o una bicicleta. Claro que las autoridades trabajan, capturan y hacen esfuerzos. Pero los delincuentes parecen aumentar, creo, porque no hay verdadera justicia, pues muchos entran y salen de las cárceles fácilmente. Se necesita cooperación ciudadana, que seamos oportunos para informar de personas y movimientos sospechosos. Las autoridades deben hacer campañas de acercamiento a la gente. Y el Gobierno y la Alcaldía, trabajar de la mano, con el Ejército patrullando. Que haya requisas periódicas en las entradas a la ciudad con perros antinarcóticos. No podemos volver a épocas de terrorismo urbano.



José Francisco Piñeres

El Pacífico olvidado

Señor Director:



Nuestras jóvenes indígenas que se ubican en el Pacífico colombiano se caracterizan por ser personas trabajadoras y responsables. Sin embargo, la violencia que se vive en esa zona del país y el constante miedo de ser reclutados por grupos al margen de la ley han llevado a que los jóvenes vean en el suicidio como la única salida para no integrar las filas de estos grupos delincuenciales.



Tras el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha establecido que el reclutamiento no ha cesado y que en esta zona del país, aproximadamente 30 jóvenes indígenas habrían optado por suicidarse para evitar ser reclutados por grupos armados.



Es importante, como sociedad, que estos hechos tan graves no pasen inadvertidos. Se tiene que buscar la manera de frenar el accionar criminal de estos grupos delincuenciales para poder lograr una sociedad íntegra y segura, y de esa manera construir un mejor país.



Jorge Andrés Cuán Redondo

No depender de los fertilizantes

Señor Director:



EL TIEMPO de 20-3-2022 se refiere a la dependencia de nuestra agricultura de la importación de fertilizantes, ahora en dificultades por la guerra en Ucrania. Dice el artículo que nuestro país importa 31 % de los insumos agrícolas de Rusia y Bielorrusia. Pero también ha importado trigo de Ucrania. Recordamos con dolor cuando aquí producíamos trigo, cebada y avena, para lo cual nos prepararon en la Universidad Nacional. Pero claro, las políticas neoliberales nos pusieron a depender de importaciones. La soberanía alimentaria fue supeditada por los TLC.



Ahora, a partir de la ‘revolución verde’ nuestra producción agropecuaria empezó a depender de tecnologías, maquinaria e insumos importados. Entre estos tenemos: la urea CO(NH2), la cual efectivamente es requerida por muchos cultivos, ya que contiene un 46 % de nitrógeno.



Una manera de bajar la dependencia de estos insumos es la conversión de los residuos orgánicos en abonos, lo cual se puede lograr por diversos medios. Otra forma es mediante la rotación de cultivos con plantas leguminosas: que tienen diferentes familias conocidas como cesalpináceas, mimosáceas, papilonáceas. También el maní y el matarratón. Estas plantas tienen la facultad de tomar el nitrógeno de la atmósfera. Y en la alimentación se destacan por su parte en aminoácidos y proteínas.



Fidel Vanegas Cantor

