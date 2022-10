Retos para la paz total

Señor Director:



La paz no posee un significado racional único. En las ciencias políticas es conocida la distinción entre la paz positiva y la paz negativa. La negativa es la ausencia de violencia directa sin una paz estructural, o la solución de la situación económica de las comunidades afectadas; y la paz positiva, como la integración de la sociedad en un patrón de cooperación política y económica.

La paz total solo se logra poniendo énfasis en la resolución de la violencia estructural que ha llevado a la violencia directa. La iniciativa de la “paz total” es un proyecto con nobles fines que adolece del problema de estar dirigida a desmovilizar a un grupo heterogéneo de actores que ejercen la violencia directa entre ellos y contra sociedades que han transformado alrededor del crimen y la formidable economía del narcotráfico. Lo menos relevante son los requisitos del sometimiento. Si no se avanza sobre las condiciones socioeconómicas y la descriminalización del consumo, la paz será una imperfecta, que convivirá con la violencia siempre presente. Es la experiencia que nos dejó el proceso de paz con las Farc, al no haberse consolidado plenamente los acuerdos, que siguen siendo la mejor hoja de ruta para una solución estructural.



Emili Quintero Castillo

‘Contigo en la distancia’

Señor Director:



Este 31 de octubre se cumplen 100 años del natalicio del gran compositor, guitarrista y bolerista cubano César Portillo de la Luz, nacido en La Habana en 1922. Portillo de la Luz constituyó un gran símbolo de ese movimiento de la canción moderna como fue el filin (del inglés feeling, ‘sentimiento’) surgida en Cuba, extendida a Puerto Rico y México, y que a mediados de los 40 lo promovió una peña artística de compositores e intérpretes que se reunían en casa de algún trovador amante de ese aire romántico como lo ha sido el bolero.



Portillo de la Luz vivió toda su vida en Cuba y junto con José Antonio Méndez dieron impulso y fortalecieron el concepto de bolero moderno.



Es importante destacar este centenario del maestro, por ser un enriquecedor de la literatura y la música tropical bolerística.



José Portaccio Fontalvo

Aplausos a la sub-17

Señor Director:



Fue muy emocionante el partido de las niñas de las Selección sub-17 contra la selección de España, que, no sé si sea por puro patriotismo, creo que merecimos ganar. Una de las nuestras no le pegó al balón, se fue en blanco, ya con la portera vencida. Y hubo varias oportunidades más. Pero así es el deporte. En todo caso, aplausos a ellas. Este equipo tuvo una actuación maravillosa e inolvidable. Ellas, jovencitas, mostraron, desde la misma eliminación en el Mundial de la India, una personalidad y una madurez que ya quisieran muchos. Qué bonito ejemplo. Jamás bajaron los brazos, se vieron siempre unidas como equipo, sencillas pero altivas.



Lástima que en el fútbol, como aún en muchos escenarios, impere el machismo, pero las mujeres siguen conquistando el mundo. Es hora de que les den mayores oportunidades; es hora de que los hinchas las respaldemos yendo a los estadios. Ojalá el Gobierno les diera a estas niñas un merecido reconocimiento económico.



Lucila González de M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co